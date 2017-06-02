Какие неожиданности могут ждать россиян с карточками за рубежом

Туристам с замороженными карточками приходится менять наличные по невыгодному курсу Petr Josek / REUTERS

Традиционные проблемы, которые могут подстерегать россиян при карточных платежах за рубежом, – неожиданная блокировка карты банком, если он сочтет операцию подозрительной, и неоправданно высокие комиссии за конвертацию при платежах и снятии наличных в банкоматах.

Правда, в последние годы жалобы путешественников на блокировку карт стали появляться в сети реже, говорит гендиректор онлайн-сервиса по выбору и покупке страховки для путешествия Cherehapa Максим Пичугин. По его словам, это происходит благодаря развитию технологий 3D-Secure, которые позволяют банку понимать, кто именно совершает операцию, в 2016 г. их поддерживали банки почти из 200 стран.

Но в последнее время у путешественников появились два новых источника возможных неприятностей: новинки последнего времени – карты «Мир» и технология Аpple Pay. Воспользоваться ими за рубежом удается далеко не всегда.

Без контакта

Многие россияне уже освоили новомодные платежи мобильным телефоном, к которому привязана банковская карта, и рассчитывают пользоваться этим в зарубежной поездке. Но не все технологии одинаковы.

«Платить через Samsung Рay можно в любой точке мира, где принимают карты. Эта технология позволяет вашему телефону взаимодействовать как с беспроводными терминалами, которых в мире примерно 20%, так и с терминалами для магнитной полосы. Для нее не важно, поддерживают ли банки конкретной страны это мобильное приложение. А вот телефоном с Apple Рay можно платить только у терминала бесконтактных платежей и только в тех странах, где банки поддерживают данное приложение, в частности в США, Франции, Ирландии, Италии, Испании, Швейцарии и Великобритании», – предупреждает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он сам весной в Германии неоднократно пытался заплатить с помощью Apple Рay – в ресторане, супермаркетах, на автозаправках, – но каждый раз платеж был отклонен. Поэтому он советует путешественникам с телефонами-кошельками все-таки возить с собой «пластик».

Кроме того, далеко не везде в Европе знают про бесконтактные способы оплаты, утверждает редактор сайта aviablogger.com Константин Парфенёнок. «В прошлом месяце в окрестностях Парижа хотел расплатиться с помощью телефона, продавец убрала аппарат и попросила банковскую карту и паспорт. Только после разъяснения коллеги она приняла оплату», – рассказал он, добавив, что продавец, похоже, приняла его за хакера.

С «Миром» по миру

Большинство россиян имеют карты крупнейших платежных систем Visa или Mastercard. Их, как правило, охотно принимают во многих зарубежных странах. Но есть нюансы.

«Обязательно учитывайте социальные, экономические и политические нюансы и общеэкономическую ситуацию той страны, в которую вы едете. К примеру, карты платежных систем Visа и Mastercard в связи с санкциями США не принимают нигде в Иране. А некоторые банки Таиланда и Вьетнама не всегда дают снять деньги с Mastercard в банкоматах. На Кубе не все банкоматы работают с обеими платежными системами; в туристических местах Гаваны проще владельцам Visa», – делится наблюдениями сотрудник карточного департамента крупного банка.

«По моим наблюдениям, во всей Латинской Америке примерно в четверти банкоматов и торговых точек не принимают Masterсard. Так и написано: only Visa», – соглашается фрилансер Алексей Савкин, несколько лет путешествующий по миру.

А вот обычной российской картой «Мир» оплатить что-либо за рубежом вообще не удастся. Но уже появились карты, выпущенные в рамках кобейджинговых проектов в сотрудничестве с международными платежными системами: «Мир»-Maestro и «Мир»-JCB. Такие карты в России работают как карты «Мир», а в других странах принимаются в международной сети приема Maestro или JCB, поэтому ими можно расплатиться за рубежом, пояснили в Национальной системе платежных карт (НСПК).

В пресс-службе Masterсard в России «Ведомостям» пояснили, что карты Maestro принимаются по всему миру, как и сами Mastercard, но предупредили: «Если в точке принимается Mastercard, то это не означает, что Maestro тоже». По словам директора департамента развития дистанционного управления «Юникредит банка» Виктора Носова, в странах Европы карты Maestro достаточно распространены и если торговая точка принимает к оплате Mastercard, то почти наверняка возьмут и Maestro.

По странам и континентам

По словам бывалых путешественников, а также банкиров, у многих стран есть свои особенности карточных платежей, которые могут стать неприятной неожиданностью для нового гостя.

Надо помнить, что даже в высокоразвитых странах есть места, где хочется тратить деньги, но карты не принимаются, и вам могут понадобиться наличные. К примеру, в Италии на блошином рынке и на рынках выходного дня приходится платить наличными, но во всех мелких лавочках, пекарнях, сувенирных магазинчиках, барах, на фруктовых развалах есть кассы и карты принимают всегда, рассказывает жительница Васто Юлия.

Карту переверни! Забавная история приключилась с журналистом Алексеем Васюковым в майские праздники в Барселоне. «Вставляю зарплатную карту в банкомат, чтобы снять денег, – не принимает. Попытался несколько раз – впустую, в итоге все списал на банк, который выдал пластик. Тут один из друзей-попутчиков предложил перевернуть карту – вставлять магнитной полосой вверх. Сработало! Другие встретившиеся банкоматы были такие же. Не помню, была ли там схема, как вставлять карту, – мы давно не обращаем внимания на вроде бы очевидные вещи», – рассказывает он.

В некоторых странах Южной Америки и Юго-Восточной Азии поводом для отказа в выдаче вам наличных в банке иногда становятся даже потертость карты, отсутствие дубля первых четырех цифр номера карты на ее лицевой стороне, рассказывают пользователи социальной сети «Пикабу», похожие причины отказов отмечались на Кубе и в Доминиканской Республике.

Проще всего снять деньги в банкомате. Например, в Японии, где карты принимают к оплате практически везде, не все банкоматы воспринимают карты иностранных банков, даже если это карты японской платежной системы JCB. «Некоторые банкоматы там работают на особой платформе только на японском языке и могут отклонить вашу операцию. Придется искать банкомат для карт международных платежных систем, в том числе JCB. Это банкоматы Japan Post Bank, Seven Bank (в мини-маркетах «7-eleven») и Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ», – рассказывает директор по развитию карточного бизнеса Связь-банка Наталья Наливкина. Ее банк эмитирует в России карты JCB в рублях, долларах, евро и иенах.

В Азии, Латинской Америке, Танзании, Новой Зеландии, Австралии Савкин встречал ограничения на выдачу наличных с карты российского банка (порядка $100), даже если по карте установлен большой лимит на снятие наличных. А каждое снятие – довольно приличная комиссия: обычно $5, сетует он.

Вернувшись из поездки, нужно все время следить за состоянием карточного счета, предупреждает начальник управления развития банковских карт и транзакционного бизнеса «Абсолют банка» Алексей Перов. «Если за рубежом картой расплачивались за проживание в отеле или за аренду автомобиля, то через несколько дней или даже несколько месяцев после возвращения со счета могут быть списаны дополнительные средства. Например, штрафы за нарушение правил на дорогах, которые приходят в компанию-арендодателя через 2–3 месяца, затем их перенаправляют клиенту. Если это списание вовремя не отследить, можно попасть на проценты в овердрафте или по кредитке», – поясняет он.