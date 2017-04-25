Карты «Мир», возможно, будут приниматься по всему миру

Национальная система платежных карт (НСПК) и Mastercard ведут переговоры о выпуске кобейджинговых карт «Мир»-Mastercard, рассказали «Ведомостям» четыре банкира. В случае успеха это будет их второе соглашение: сейчас банки могут выпускать карты «Мир»-Maestro. Этот бренд принадлежит Mastercard, но возможности таких карт, в частности сеть приема, намного меньше.

При таком партнерстве карта внутри страны работает как «Мир», а за рубежом – как карта международной платежной системы: «Мир» за рубежом не принимается.

Речь идет примерно о 40 млн карт: с 1 июля банки должны будут выдавать карты «Мир» всем, кто получает выплаты из бюджета (зарплаты и пенсии). Перевыпустить карты надо до 1 июля 2018 г. (пенсионерам – до 1 июля 2020 г.). При этом к счету бюджетника может быть привязан только «Мир».

«Мы не сможем прокомментировать слухи и предположения», – сказал представитель Mastercard, НСПК и ЦБ не ответили на вопросы.

Cпрос на кобейджинговые карты «Мир» будет выше, чем на карты с одним платежным приложением, уверен член правления «ВТБ 24» Вениамин Полянцев. Их обслуживание не должно быть для клиента дороже, чем карта с одним платежным приложением, отметил вице-президент ВТБ Иван Пятков.

Банкиры говорят, что хотят выпускать карты с Mastercard, а не с Maestro. Бинбанк, если будет возможность, предпочтет выпуск карт «Мир»-Mastercard, поскольку это будет удобнее клиентам, сказал его представитель. Розничный бизнес банка ВТБ не выпускает кобейджинговые карты «Мир»-Maestro и рассматривает возможность выдачи карты «Мир»-Mastercard, сказал Пятков. Представитель Сбербанка, который обслуживает больше всех бюджетников, от комментариев отказался.

НСПК тоже предпочла бы партнерство с Mastercard, считает один из банкиров. Когда «Мир» только зарождался, все думали, что его карты можно будет привязать к счетам бюджетников «в нагрузку» к уже действующим картам, вспоминает контрагент платежных систем, поэтому Mastercard, сразу согласившаяся сотрудничать с НСПК (она первая передала ей обработку российских транзакций), отдала свой «побочный» бренд. Соглашение о выпуске «Мир»-Maestro было подписано в июне 2015 г., еще до выпуска «Мира». Но вышло иначе, и Mastercard рискует сократить долю на российском рынке, поэтому она может согласиться на новый проект с «Миром», рассуждает собеседник «Ведомостей». Поправки в закон (в пятницу приняты в третьем чтении) не оставляют Mastercard выбора, уверен другой банкир.

Аналогичные переговоры НСПК и ЦБ с конца прошлого года ведут с Visa. Представитель Visa сказал, что система «находится в активном и продуктивном диалоге с ЦБ и НСПК по ряду вопросов, касающихся развития электронных платежей в России, включая вопрос о создании кобейджинговой карты». По его словам, пока окончательное решение не принято.

Розничный банкир называет переговоры «тяжелыми»: Visa не устраивают условия соглашения. Несколько собеседников «Ведомостей» сомневаются, что договор будет подписан. «Хотя банки очень ждут, что смогут выпускать эти карты», – добавляет один из них.

Если НСПК не договорится ни с Mastercard, ни с Visa, то банки смогут продолжить выпуск карт «Мир» помимо Maestro с японской JCB (первые карты уже выпущены), American Express и Union Pay – соглашения с ними подписаны, но карт еще нет.