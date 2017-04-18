ВЦИОМ: 70% россиян не хотят заводить карту «Мир»

Согласно опросу ВЦИОМа, большинство россиян (70%) пока не планируют оформлять карту «Мир». Еще 20% респондентов заявили, что намерены завести подобную карту, еще у 3% она уже есть.

Россияне, которые карту заводить не собираются, чаще всего аргументировали решение тем, что не видят в ней необходимости (25%) или не понимают, для чего она нужна (20%). Еще 17% говорят об отсутствии подробных сведений о карте «Мир», 17% достаточно уже имеющихся банковских карт.

64% россиян заявили, что в течение года получали какие-либо бюджетные выплаты (пенсию, государственную стипендию, социальные выплаты и т. д.), еще 35% заявили, что таких выплат не получали.

Как свидетельствует опрос, держателями банковских карт (одной или нескольких) являются 78% россиян. У каждого пятого (21%) пластиковых карт нет, и чаще всего это объясняется тем, что в карте в принципе нет необходимости (40%), привычкой к наличным деньгам / недоверием к банковским картам (30%), а также отсутствием достаточных накоплений для зачисления на карту (19%).

По данным социологов, о том, что с 2015 г. все внутрироссийские операции (переводы, выплаты и др.) по банковским картам всех платежных систем (в том числе зарубежных) проходят через российскую Национальную систему платежных карт, впервые в ходе опроса узнали 56% респондентов. Ранее слышали об этом 44% опрошенных, однако только 7% знакомы с информацией детально.

Всероссийский телефонный опрос ВЦИОМа был проведен 24-26 февраля среди 1800 респондентов старше 18 лет.