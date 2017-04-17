ФАС предлагает отложить введение обязательного приема карт «Мир» в магазинах и банкоматах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступает за перенос срока обязательного приема карт «Мир» в банковских терминалах, банкоматах и в торговых точках с 1 июля 2017 г. на более поздний период. Об этом сообщила замначальника управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева.

На прошлой неделе комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять во втором чтении законопроект, который устанавливает обязанность банков использовать только национальные платежные инструменты при осуществлении операций по счетам физлиц, получающих денежные выплаты из бюджета России или государственных внебюджетных фондов. Документ также обязывает продавцов, выручка от реализации товаров которых за год превышает 40 млн руб., обеспечить прием карт «Мир» в своих точках к 1 июля этого года. К этому же сроку карты «Мир» должны принимать банковские терминалы и банкоматы.

«Текущая версия законопроекта вызывает определенные вопросы и, как нам кажется, требует обсуждения: готовы ли будут предприниматели, в том числе малые предприниматели, в столь короткий срок обеспечить именно прием карточек в принципе, потому что таких предпринимателей, по имеющейся у нас информации, достаточно много», – пояснила Беляева.

По ее словам, банки - участники системы «Мир» уже почти на 100% подготовили свою инфраструктуру для приема таких карт. «Но также следует обратить внимание, что по законопроекту не только участники платежной системы "Мир", но и другие кредитные организации обязаны обеспечить зачисление соцвыплат, которые перечислены в законе, на карту «Мир», - сообщила представитель ФАС.

Согласно подготовленным поправкам в закон «О национальной платежной системе» с 1 июля 2017 г. карты «Мир» будут выдаваться всем гражданам, обратившимся за открытием нового банковского счета в целях получения выплат из бюджета. Остальные граждане должны будут получить карту «Мир» до 1 июля 2018 г. Для пенсионеров срок получения карты установлен до 1 июля 2020 г.

«Вот здесь есть сомнения, и, как нам кажется, этот срок нужно обсуждать. Целесообразнее его перенести, поскольку это достаточно серьезная работа», – добавила Беляева.