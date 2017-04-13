В Думе одобрили переход пенсионеров на платежные карты «Мир» до 1 июля 2020 года

Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил поправки к законопроекту о поэтапном переходе бюджетников и пенсионеров на обслуживание с помощью национальной платежной системы «Мир». Нижней палате парламента рекомендовано принять законопроект во втором чтении.

Согласно законопроекту пенсионеры должны перейти на платежные карты «Мир» до 1 июля 2020 г.

Председатель думского комитета Анатолий Аксаков заявил, что всего к законопроекту поступило 11 поправок, содержательные изменения есть только в одной. «Поправка содержательная, она расставляет акценты по датам реализации этого законопроекта. Устанавливает, что крайний срок для перехода пенсионеров на платежные карты "Мир" - 1 июля 2020 г. Для остальных работников бюджетной сферы, военнослужащих, госслужащих и т. д. переход на эту карту будет осуществляться до 1 июля 2018 г. Сам переход и для пенсионеров, и для других категорий начинается с 1 июля 2017 г.», - уточнил он.