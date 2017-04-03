Национальная система платежных карт почти окупилась

За два года ее чистая прибыль составила 3,8 млрд рублей – 90% от потраченного на ее создание

НСПК заработала в 2016 г. 2,6 млрд руб. чистой прибыли, говорится в ее отчетности по российским стандартам. Система была создана в 2014 г. после того, как Visa и Mastercard перестали обслуживать карты банков, попавших под санкции. Она создала национальную платежную систему «Мир» и обрабатывает российские транзакции международных систем: Mastercard и Visa ­передавали свой трафик в НСПК в 2015 г., JCB, American Express, China Union Pay ­­– в 2016 г.

Обслуживание в НСПК для них не бесплатно: в 2016 г. выручка НСПК за обработку транзакций международных систем составила 6 млрд руб. За вычетом расходов на обслуживание своего процессингового центра НСПК заработала на этом 4,2 млрд руб.

Практически все 6 млрд ­– платежи от Visa и Mastercard: по итогам 2015 г. на остальную тройку приходилось 0,9% выпущенных в России карт (более свежих данных нет). Представитель НСПК не раскрыл, сколько каждая из систем заплатила ей и как формируются тарифы. Так же поступили представители Mastercard, JCB, American Express, China Union Pay, не раскрыли они и какую долю выручки в России платят НСПК. Представитель Visa от комментариев отказался.

В 2015 г. Visa и Mastercard заплатили НСПК 2,8 млрд руб., но системы передали ей транзакции на обслуживание не с начала года. Чистая прибыль НСПК в 2015 г. составила 1,2 млрд руб.

Карточный счет По данным СПАРК, выручка Visa в России в 2015 г. составила 6,2 млрд руб., чистая прибыль – 290 млн, у Mastercard – 2,6 млрд и 832 млн руб. соответственно. Отчетности за 2016 г. еще нет, однако финансовые результаты российских «дочек» непоказательны, предупреждают банкиры: часть платежей банки отправляют иностранным юрлицам.

Центробанк (он единственный акционер НСПК) инвестировал в создание национальной платежной системы 4,2 млрд руб. Таким образом, НСПК практически окупила потраченные на нее деньги: за два года ее чистая прибыль составила 3,8 млрд руб.

Этого пока нельзя сказать о ЦБ. По итогам 2015 г. НСПК выплатила 303 млн руб. дивидендов, говорилось в ее отчете. Сколько НСПК может направить на дивиденды по итогам 2016 г., пока не известно. Вопрос не решен, следует из ответа представителя ЦБ.

Международные платежные системы берут с банков небольшую комиссию за проведение каждой операции. Раньше они ее всю забирали себе, но теперь вынуждены делиться с НСПК, объясняют несколько участников рынка. Два из них называют эту плату «чувствительной». По словам одного из банкиров, услуги Visa и Mastercard стали для его банка дороже: чтобы компенсировать расходы, системы изменили тарифы для банков. Mastercard ввела ежеквартальный сбор в несколько десятков тысяч евро, продолжает он. А Visa, по его словам, ввела новые услуги, в которых банк не испытывал потребности.

Mastercard периодически пересматривает тарифы, сообщил ее представитель, они касаются работы с банками и не влияют на держателей карт. Представитель Visa от комментариев отказался.

Еще одна статья доходов НСПК помимо обслуживания трафика международных систем – российская платежная система «Мир». Пока она приносит существенно меньше: в 2016 г. выручка «Мира» составила 145,9 млн руб., доход ­– 46 млн руб. Первые карты «Мир» НСПК представила в декабре 2015 г., к концу 2016 г. банки выпустили около 2 млн карт. Однако пока основной доход системы связан не с операциями держателей карт, а с платежами банков при вступлении в систему: за прошлый год в «Мир» вступило более 100 банков. Представитель НСПК подтвердил, что большая часть выручки приходилась на платежи банков, не связанные с транзакциями клиентов.

Национальные системы платежных карт существуют в основном в развивающихся странах, рассказывает специалист по исследовательской деятельности кафедры «Финансы, платежи и электронная коммерция» бизнес-школы «Сколково» Егор Кривошея. Случаи отключения пока были только однажды – весной 2014 г., вспоминает он. Полностью застрахованы от рисков санкций лишь владельцы карты «Мир», но она не принимается за границей. НСПК в роли процессора скорее уникальный случай, заключает Кривошея, «но существует она не для решения вопросов национальной безопасности, а скорее для обеспечения нового рода бизнес-моделей».

В 2016 г. снизились выплаты членам правления НСПК (заработная плата, премии): со 157 млн руб. до 106,9 млн, при том что членов правления в 2016 г. стало на одного больше, всего их восемь. Представитель НСПК заявил, что это связано с тем, что компания пересмотрела политику вознаграждения членов правления, он не сказал из-за чего. Представитель ЦБ не ответил на вопрос, в чем причина снижения выплат правлению.