Банкир рассказал о главном преимуществе карты «Мир»

Часто журналисты задают вопрос, чем карточка «Мир» лучше карт других платежных систем, поделился в своем выступлении на конференции по банковским картам ассоциации «Россия» директор департамента карточного бизнеса Россельхозбанка Андрей Купцов.

«Я никогда не отвечаю на этот вопрос, потому что хочется сказать: ничем. Но чтобы не обидеть Владимира [Комлева, предправления НСПК] и Сергея [Радченкова, члена правления], формулирую это по-другому. Наверное, она лучше тем, что ничем не хуже других. На сегодняшний день это большое достижение», – сказал Купцов. По его словам, платежная система «Мир» и банки за несколько лет прошли путь, который другие системы проходили за десятки лет. «То, что она на сегодняшний день уже не хуже, – это самое большое преимущество», – объяснил он. А то, что она станет лучше, – это предстоит доказать в серьезной борьбе в ближайшие 3–5 лет, указывает Купцов.

Ведущий круглого стола Радченков попросил Купцова также рассказать об одном из первых кобрендов платежной системы «Мир» - продукте «Семейная команда» с компанией «Роснефть».

По словам Купцова, Россельхозбанк выпустил карту 30 июня 2016 г., это был один из первых кобрендовых продуктов с национальной платежной системой. «В начале прошлого года мы договорились [о кобренде] с одной очень уважаемой компанией, которая, как и мы, начинается с приставки «рос-». Не секрет ни для кого, что все топливные кобренды банки делали с одной уважаемой системой (Mastercard. – «Ведомости»)», – вспоминает Купцов. Потом, по его словам, пришли коллеги [из «Мира»] и сказали: «Давай сделаем кобренд с нами», хотя у Россельхозбанка «было полное понимание, как делать кобренд с той платежной системой». «Мы сделаем не хуже, сказали они. И мы поверили. Мы не раскаиваемся в этом», – сказал Купцов.

«Оправдали надежды?» – спросил Радченков.

Были определенные опасения, признал Купцов, отчасти они реализовались не во взаимодействии с коллегами, а в уровне готовности рынка к продуктам. «Когда мы начали тиражировать [карту] по сети, банк, который обслуживал бензоколонки «Роснефти», не смог к тому моменту обеспечить прием карточек национальной системы, и первое время карта использовалась только как дисконтная», – рассказывает он. И добавляет, что летом прошлого года это была экзотика и даже клиент не понимал, как этой картой можно воспользоваться. «Не было спроса, и это была самая больная точка этого проекта. Во всем остальном получился очень хороший проект, получилась очень хорошая карта», – констатировал Купцов.

По его словам, банк планирует на этой карте развивать как социальные, так и транспортные программы. «Многое приходится делать с колес, но такова специфика нашей национальной карты, она еще слишком молода», – заключил Купцов.

Первые карты национальной платежной системы «Мир» были выпущены в декабре 2015 г. На сегодняшний день банки эмитировали около 4,5 млн карт «Мир», 98% банкоматов и 96% терминалов в торговых точках принимают эту карту, следует из данных ЦБ. Госдума сейчас рассматривает законопроект о переводе бюджетников на карту «Мир». Согласно ему переход начнется с 1 июля 2017 г., пенсионеры должны будут получить карты «Мир» до 1 июля 2020 г., остальные бюджетополучатели – до 1 июля 2018 г.