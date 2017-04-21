Госдума приняла законопроект о переводе бюджетников на карты «Мир»

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который устанавливает обязанность банков использовать только национальные платежные инструменты при осуществлении операций по счетам физлиц, получающих денежные выплаты из бюджета России или государственных внебюджетных фондов.

Положения закона будут распространяться на выплаты денежного содержания, зарплат работников государственных и муниципальных учреждений, пенсий и стипендий. Обслуживание карт для пенсионеров будет бесплатным. С 1 июля 2017 г. карты «Мир» будут выдаваться всем гражданам, обратившимся за открытием нового банковского счета в целях получения выплат из бюджета. Остальные граждане должны будут получить карту «Мир» до 1 июля 2018 г. Для пенсионеров срок получения карты установлен до 1 июля 2020 г.

Закон сохраняет возможность получать указанные выплаты наличными или на банковские счета, не привязанные к картам. Поправки также не распространяются на получение физлицами вычетов по НДФЛ и на нерегулярные выплаты. При этом за правительством остается право установить по согласованию с ЦБ перечень иных выплат, в отношении которых будет действовать требование об их перечислении на карту «Мир».

В законе о Национальной системе платежных карт (НСПК) закрепляется положение о том, что доля участия Банка России в уставном капитале НСПК не может быть ниже уровня 50% плюс одна голосующая акция.

В действующей редакции закона такая возможность предусмотрена при условии сохранения специального права Банка России на участие в управлении НСПК. Поправками также сокращается с 10 до 5% доля акций оператора НСПК, которые могут быть приобретены одним лицом или группой лиц.

Закон также обязывает продавцов, выручка от реализации товаров которых за год превышает 40 млн руб., обеспечить прием карт «Мир». Эта обязанность наступит после 1 октября 2017 г.