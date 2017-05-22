Швеция практически отказалась от наличных денег
Даже пожертвование церкви теперь можно отправить цифровым платежом – мелочи у шведов давно нет
Шведский Риксбанк, самый старый центробанк в мире, первым выпустил бумажные банкноты в 1661 году. От чеков в Швеции отказались еще 30 лет назад (в США, например, они еще используются), а в 2016 г. ЦБ стал работать над введением виртуальной валюты
1/12
Сегодня Швеция – самое «безналичное» общество на планете. По данным Риксбанка, количество банкнот и монет в обращении вернулось на уровень начала 1990-х гг., составив в I квартале 2017 г. 56,8 млрд крон ($6,4 млрд)
2/12
При этом совокупная денежная масса, включающая средства в безналичном виде, продолжала расти. В результате доля наличных упала до 2%
3/12
С пика в 2007 г. стоимость банкнот и монет в обращении сократилась примерно на 40%. Рекордные темпы падения наблюдались в 2016 году
4/12
Особенно быстро количество наличных стало сокращаться после ограбления с помощью вертолета хранилища денег в Стокгольме 23 сентября 2009 г. (на фото). Семерых человек позже арестовали, но почти все украденные деньги (около $6,5 млн) так и не нашли
5/12
Практически любые платежи можно провести с помощью кредитных и дебетовых карт, а также мобильного приложения Swish, которое принадлежит крупнейшим банкам страны. Им пользуются 5,5 млн из более чем 10 млн шведов
6/12
Теперь и церковный приход в Уппсале начал принимать платежи через Swish, пишет Bloomberg. В соборе XIII в. (на фото) также берут кредитные карты. Суммы пожертвований выросли, потому что теперь они не ограничены мелочью, которую люди могут найти в карманах. А расходы, связанные с размещением наличных на банковском счете, сократились
7/12
В отделениях крупнейших банков страны – SEB, Swedbank, Nordea Bank – теперь практически вообще не осуществляются операции с наличными деньгами
8/12
Четвертый из крупнейших банков, Svenska Handelsbanken, еще в 2013 г. проводил операции с наличными во всех отделениях, хотя у трех его конкурентов доля таковых уже тогда составляла лишь 25-35%. И именно в отделениях Svenska Handelsbanken совершалось большинство ограблений
9/12
Одним из самых активных сторонников отказа от наличных денег уже давно является солист группы ABBA Бьорн Ульвеус, чей сын трижды становился жертвой ограбления
10/12
По данным Шведской банковской ассоциации, в 2008 г. было 110 ограблений, в 2011 г. – 16, а в 2012 г. – только пять. На запрос "Ведомостей" о масштабах киберворовства в ассоциации не ответили
11/12
Карты к оплате в октябре 2013 г. начали принимать даже бездомные в Стокгольме, издающие журнал Situation Stockholm, потому что у подавляющего большинства прохожих уже не было с собой 50 крон ($5,7)
12/12