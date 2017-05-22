Мировая экономика

Швеция практически отказалась от наличных денег

Даже пожертвование церкви теперь можно отправить цифровым платежом – мелочи у шведов давно нет
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