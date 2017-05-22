Швеция практически отказалась от наличных денег

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Четвертый из крупнейших банков, Svenska Handelsbanken, еще в 2013 г. проводил операции с наличными во всех отделениях, хотя у трех его конкурентов доля таковых уже тогда составляла лишь 25-35%. И именно в отделениях Svenska Handelsbanken совершалось большинство ограблений

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