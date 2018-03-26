Финансы / Персональные финансы

Какие банковские услуги нужны состоятельным клиентам

Все больше обеспеченных вкладчиков хотят хранить деньги за рубежом
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Среди всех банковских услуг состоятельные клиенты по-прежнему отдают предпочтение вкладам, а из преимуществ кредитных и дебетовых карт в основном выбирают проценты на остаток и кэшбэк. К такому выводу пришли аналитики Frank Research Group.

Они опросили 4800 премиальных клиентов банков со средствами на счетах и в инвестициях от 2 млн руб. В опросе участвовали клиенты Альфа-банка, Бинбанка, «ФК Открытие», Промсвязьбанка, Райффайзенбанка, Росбанка, «Русского стандарта», банка «Санкт-Петербург», Сбербанка, «Уралсиба», «Юникредита» и Citi.

Среди банковских услуг такие клиенты больше всего обращают внимание на комиссии за снятие наличных, премиальное обслуживание, а также на условия конвертации валюты, следует из данных Frank RG. Доступ в VIP-залы аэропортов и страховка для выезда за рубеж – основные небанковские привилегии, интересующие премиум-клиентов (23,5 и 20,6% соответственно).

Ставка на вклады

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам с любых устройств
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике