Какие банковские услуги нужны состоятельным клиентам
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Среди всех банковских услуг состоятельные клиенты по-прежнему отдают предпочтение вкладам, а из преимуществ кредитных и дебетовых карт в основном выбирают проценты на остаток и кэшбэк. К такому выводу пришли аналитики Frank Research Group.
Они опросили 4800 премиальных клиентов банков со средствами на счетах и в инвестициях от 2 млн руб. В опросе участвовали клиенты Альфа-банка, Бинбанка, «ФК Открытие», Промсвязьбанка, Райффайзенбанка, Росбанка, «Русского стандарта», банка «Санкт-Петербург», Сбербанка, «Уралсиба», «Юникредита» и Citi.
Среди банковских услуг такие клиенты больше всего обращают внимание на комиссии за снятие наличных, премиальное обслуживание, а также на условия конвертации валюты, следует из данных Frank RG. Доступ в VIP-залы аэропортов и страховка для выезда за рубеж – основные небанковские привилегии, интересующие премиум-клиентов (23,5 и 20,6% соответственно).
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