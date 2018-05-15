«Русский стандарт» превратит свои кредитки в карты рассрочки
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Банк «Русский стандарт» начинает подключать к выпущенным им кредитным картам функцию беспроцентной рассрочки. Для держателей карт подключение добровольное. По выбору держателя карты одни покупки можно будет совершать в кредит, другие — в рассрочку, рассказал «Ведомостям» представитель банка.
Рассрочка на товар в «Русском стандарте» оформляется уже после совершения каждой покупки: услугу надо подключить либо в мобильном банке, либо в колл-центре. Минимальная сумма покупки — 3000 руб.
Сейчас банк предлагает два вида рассрочки: на любые покупки на срок три месяца либо на покупки у партнеров банка сроком 2-24 месяца. Сейчас среди таких партнеров — мебельные магазины «Аскона» и HomeMe, турагентство Level Travel, онлайн-магазин косметики Pudra. В обоих случаях рассрочка по картам банка предоставляется в пределах их кредитных лимитов.
«Ограничений по переводу операций в рассрочку в настоящий момент нет», – рассказывает исполнительный директор кредитно-карточного бизнеса «Русского стандарта» Ростислав Яныкин.
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