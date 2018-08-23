Владельцы АЗС предупредили о возможном резком росте цен на топливо
Правительству пора принять налоговые и административные меры, считают они
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Весной топливо на АЗС резко подорожало
Максим Стулов / Ведомости
Российский топливный союз (РТС) обратился к вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой принять меры, чтобы не допустить очередного роста цен на топливо, сказано в письме РТС от 23 августа. «Ведомости» ознакомились с копией документа, президент РТС Евгений Аркуша подтвердил письмо. Вице-премьер его пока не получил, сказал представитель Козака.
Почему подорожает топливо
Сейчас на рынке есть реальные предпосылки для резкого роста оптовых цен на топливо, сообщает в письме Аркуша. В частности, из-за существенного превышения экспортным паритетом внутренних цен на топливо, начала осенних ремонтов на НПЗ, «прекращения административного давления на цены по окончании выборной кампании», роста налогов в 2019 г., завершения налогового маневра.
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