«Трансмашхолдинг» купил завод в ЮАР

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ТМХ планирует инвестировать в развитие DCD Rolling Stock 32 млн евро DCD Rolling Stock

Группа «Трансмашхолдинг» (ТМХ) завершила покупку завода DCD Rolling Stock в ЮАР, сообщила российская компания в понедельник, 29 октября. Предприятие будет заниматься сборкой, обслуживанием и модернизацией железнодорожного подвижного состава различного назначения для рынка ЮАР и других африканских стран. Сумму сделки и другие условия представитель ТМХ не раскрыл.

Управлять производством в ЮАР будет компания TMH Africa, представляющая интересы ТМХ в Африке. Она на 70% принадлежит TMH International AG, международному подразделению ТМХ, и на 30% – инвестфонду MJISA.