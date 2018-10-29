«Трансмашхолдинг» купил завод в ЮАР
Основные рынки сбыта предприятия – африканские страны
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ТМХ планирует инвестировать в развитие DCD Rolling Stock 32 млн евро
DCD Rolling Stock
Группа «Трансмашхолдинг» (ТМХ) завершила покупку завода DCD Rolling Stock в ЮАР, сообщила российская компания в понедельник, 29 октября. Предприятие будет заниматься сборкой, обслуживанием и модернизацией железнодорожного подвижного состава различного назначения для рынка ЮАР и других африканских стран. Сумму сделки и другие условия представитель ТМХ не раскрыл.
Управлять производством в ЮАР будет компания TMH Africa, представляющая интересы ТМХ в Африке. Она на 70% принадлежит TMH International AG, международному подразделению ТМХ, и на 30% – инвестфонду MJISA.
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