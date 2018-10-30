Сеть «Эльдорадо» проведет ребрендинг

«Эльдорадо» продолжит открывать точки площадью 1000–1200 кв. м, но они будут работать в формате «магазин-склад», сообщил ритейлер Ярослав Чингаев / для Ведомостей

Крупнейший продавец бытовой техники и электроники в России – группа «М.видео-Эльдорадо» обновила бренд сети «Эльдорадо», сообщила группа. Ритейлер решил позиционироваться как доступный, выгодный и находящийся рядом магазин, рассказал директор по маркетингу «Эльдорадо» Василий Большаков. Изменен и логотип «Эльдорадо»: вместо «розетки» в начале названия бренда в букве «Э» теперь изображена молния. Как считает ритейлер, это должно ассоциироваться с бытовой техникой и электроникой. Новый слоган «Эльдорадо» – «Людям выгодно».

«Эльдорадо» продолжит открывать точки площадью 1000–1200 кв. м, но они будут работать в формате «магазин-склад», сообщил ритейлер. Будет добавлен и более малый формат площадью 600 кв. м, их ассортимент будет состоять из популярных моделей техники и электроники – около 2000 наименований.

До конца 2018 г. «Эльдорадо» откроет 25 точек, больше половины – малого формата. Приоритет развития – регионы на юге, Дальнем Востоке, Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург.

Обновленные магазины должны на 20% нарастить оборот за счет роста средней суммы покупки и трафика, говорит управляющий директор «Эльдорадо» Сергей Ли. Капзатраты на открытие одной точки в новом виде, по его словам, могут сократиться на 15–20%.

«Сафмар» Михаила Гуцериева в конце 2016 г. купил 100% «Эльдорадо» у чешских PPF и Emma Capital. Через неделю группа сообщила о покупке и «М.видео» у ее основателей Александра и Михаила Тынкованов и Павла Бреева. Сейчас «М.видео» и «Эльдорадо» готовятся к объединению, которое должно произойти до конца I квартала 2019 г. В 2018 г. «М.видео» также договорилась купить 42 магазина немецкой Media Markt в России.

Основным брендом группы будет «М.видео», рассказывал в марте 2019 г. главный исполнительный директор «М.видео» Энрике Фернандес. А «Эльдорадо», по его словам, будет специализироваться на бюджетном сегменте: ориентироваться на промопредложения и доступные товары.

На конец сентября у ритейлера работало 435 магазинов под брендом «М.видео», 416 магазинов «Эльдорадо» и три магазина «М_Mobile» более чем в 200 городах России.