Бизнес / ТЭК

«Сибур» нашел покупателя на свои вагоны

Компания получила от структуры ВТБ около 10 млрд рублей за 4200 цистерн
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«Сибур» передал парк цистерн для перевозки сжиженных углеводородных газов (СУГ) Нефтехимической транспортной компании (НХТК), которой владеет на паритетной основе вместе железнодорожным оператором «СГ-транс», сообщили «Ведомостям» три собеседника, знающие о сделке. «Цена сделки составила около 10 млрд рублей, посредником выступила одна из лизинговых компаний», — знают двое из них.

В середине сентября договор с НХТК о передаче такого же количества цистерн для перевозки СУГ в аренду сроком на 10 лет заключило ООО «Финансбизнесгрупп» (структура ВТБ), сообщал «Интерфакс» со ссылкой на данные «СПАРК». «Речь об одном и том же парке вагонов, — подтверждает собеседник "Ведомостей". — Фактическим покупателем выступила именно лизинговая компания».

Представители «Сибура», «СГ-транса» и «ВТБ лизинга» от комментариев отказались.

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