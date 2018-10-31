Чартерные перевозчики открывают прямые продажи билетов на экзотические курорты
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Аффилированная с туроператором Pegas Touristik авиакомпания Nordwind на прошлой неделе начала продажи билетов на регулярные рейсы из Москвы на курорты Иордании (Амман), Таиланда (Бангкок), Саудовской Аравии (Джидда) и Кубы (Кайо-Коко, Ольгин и Санта-Клара), рассказал представитель авиакомпании Александр Сухоруков. Летом регулярные рейсы уже были запущены в Варадеро (Куба) и Акабу (Иордания). Во все эти пункты возможны перелеты регулярными рейсами со стыковками в «Шереметьево» из 45 российских городов, входящих в маршрутную сеть Nordwind, добавил он.
Ранее в эти города (кроме Бангкока) прямых регулярных рейсов не было, купить билет в них было можно только в составе пакетных туров, отмечает вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Напрямую в Гавану также летает «Аэрофлот».
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