Россия подготовилась к санкциям против Ирана

Вместо «Зарубежнефти» добывать в Иране 2 млн т нефти в год будет ФГУП Минэнерго

Raheb Homavandi / Reuters

Государственная «Зарубежнефть» продала ФГУП «Промсырьеимпорт» (принадлежит Минэнерго) дочернее «ЗН-Восток» – оператора добывающих проектов в Иране, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Это произошло в конце октября, за несколько дней до ожидаемых санкций США в отношении Ирана.

Представитель «Зарубежнефти» отказался это комментировать. «Зарубежнефть» вместе с норвежской Equinor (бывшая Statoil) и французской Total разрабатывает Харьягинское месторождение, и непонятно, что делать, если «Зарубежнефть» попадет под санкции, объяснил человек, близкий к госкомпании.

«Зарубежнефть» была единственной российской компанией, получившей контракт в Иране. В начале года иранская Dana Energy, «Зарубежнефть» и национальная иранская компания NIOC создали консорциум для разработки двух блоков в Иране – Абан и Западный Пейдар. На двух месторождениях планировалось добывать 2 млн т нефти в год.

Собственником нефти по законодательству Ирана является иранский народ, поэтому соглашение на разработку заключается с национальной NIOC. Помимо этого любой иностранной компании, которая хочет участвовать в освоении месторождений в Иране, необходимо заключить соглашение с иранской компанией, аккредитованной NIOC, пишет «Интерфакс».

Кроме Западного Пейдара и Абана «Зарубежнефть» интересовалась и другими проектами в Иране. Российская компания подписала меморандум с Национальной иранской южной нефтяной компанией (National Iranian South Oil Company, NISOC) об изысканиях на двух месторождениях Ирана – Шадеган и Реги-Сефид. Кроме того, «Зарубежнефть» подписала с Iranian Oil and Gas Industries Development Company (IDRO-Oil) меморандум о взаимопонимании по изучению месторождения Сусенгерд на юго-западе Ирана.

Минэнерго отказалось от комментариев.