Статья опубликована в № 4687 от 01.11.2018 под заголовком: Турпоток из России в Турцию достиг абсолютного рекорда
В Турции уже отдохнули более 5 млн россиян
Это больше, чем за весь прошлый год
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Туристы иногда по полгода копят на отдых, им важно получить именно то, о чем они мечтали
PhotoXpress
За январь – сентябрь 2018 г. количество российских туристов в Турции выросло на 24% в годовом выражении и составило 5,12 млн человек, отчиталось турецкое министерство культуры и туризма.
Это уже больше, чем весь российский турпоток в Турцию в 2017 г., – на 12%. Согласно данным Росстата, в прошлом году отдыхать на турецкое побережье съездило 4,5 млн россиян.
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