Основатель «Евродона» покинет пост гендиректора компании
Компания столкнулась с финансовыми проблемами и птичьим гриппом
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Ванеев не уйдет совсем – ему предложено остаться в компании в качестве заместителя гендиректора по развитию
Сергей Портер / Ведомости
На собрании участников группы компаний «Евродон» принято решение о прекращении полномочий действующего генерального директора Вадима Ванеева, сообщил представитель ВЭБа, главного кредитора группы, контролирующего 74% долей в компаниях «Евродона».
Новым гендиректором основной компании «Евродон», а также птицеводческой «Евродон-Юг» и производителя инкубационного яйца «Урсдон» назначено юридическое лицо «РК-проект». Эта компания выбрана из-за ее опыта в управлении проблемными активами, объяснил представитель ВЭБа.
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