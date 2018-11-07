«Северсталь» раскрыла новую стратегию на ближайшие пять лет
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«Северсталь» сегодня впервые раскрыла детали своей новой стратегии развития до 2023 г. О планах компании «Ведомостям» рассказал генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев.
Рост EBITDA на $300 млн ежегодно
В ноябре 2017 г. «Северсталь» объявила новую стратегию развития. Но уже в конце мая 2018 г. компания ее обновила и заявила, что в течение следующих пяти лет будет наращивать 10-15% к показателю EBITDA ежегодно. В 2017 г. EBITDA «Северстали» составила $2,577 млрд, изначальный план на 2018 г. — $2,927 млрд. То есть компания планирует увеличивать EBITDA ежегодно на $300 млн.
«Это амбициозные планы. При этом важно, что они не абстрактные, они все подкреплены конкретными действиями, конкретными проектами, конкретными инициативами», — рассказал Шевелев.
«Мир вокруг быстро меняется, потребности клиентов меняются – они хотят получать от партнеров не просто продукт, а решение их бизнес-задачи, причем с предоставлением дополнительных возможностей, — пояснил он такое стремительное изменение стратегии. — Мы видим изменение технологий. Мы видим возникновение новых и успешных бизнес-моделей, которые могут и должны быть использованы в традиционных отраслях, таких как производство стали. Все эти факторы привели нас к пониманию того, что стратегия компании «Северсталь» нуждается в модернизации». Компания выработала для себя четыре стратегических приоритета: формирование превосходного клиентского опыта, лидерство по издержкам, реализация новых возможностей и совершенствование корпоративной культуры.
Лидеры по себестоимости
«Северсталь» рассчитывает обгонять конкурентов по себестоимости производства основных продуктов минимум на 10%, рассказал Шевелев. Существенный вклад в себестоимость вносит первый передел, 50% себестоимости зависит от эффективности предприятия в сырье. И компания реализует крупные инвестиционные проекты, направленные именно на первый передел: строительство и реконструкция коксовой батареи, которые позволят расходовать меньше кокса, строительство новой доменной печи для повышения качества чугуна и увеличения его производства. Все проекты являются экономически эффективными для компании: обеспечивают возврат внутренней доходности не менее 20%, приводит данные топ-менеджер.
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