«Северсталь» инвестирует в роботов
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Подконтрольная Алексею Мордашову «Северсталь» вложила в первый раунд нидерландского фонда Chrysalix RoboValley, рассказал представитель российской компании. Сумму и условия сделки он назвать отказался. Но человек, близкий к одной из сторон сделки, отметил, что подконтрольная «Северстали» структура Severstal Ventures инвестировала в фонд около $10 млн. Представитель фонда на вопросы «Ведомостей» пока не ответил.
Весь фонд Chrysalix RoboValley – $100 млн, инвестирует в искусственный интеллект, автоматизированные системы и робототехнику, говорится на сайте фонда. Фонд также работает в формате акселератора: собирает на своей площадке перспективные компании и предоставляет стартапам техническую и бизнес-экспертизу. Партнеры фонда – консалтинговая компания Accenture, нефтяная Shell и несколько профильных вузов Нидерландов.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}