Бизнес / Промышленность

«Северсталь» инвестирует в роботов

Компания Алексея Мордашова вложила несколько миллионов долларов в нидерландский фонд Chrysalix RoboValley
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Подконтрольная Алексею Мордашову «Северсталь» вложила в первый раунд нидерландского фонда Chrysalix RoboValley, рассказал представитель российской компании. Сумму и условия сделки он назвать отказался. Но человек, близкий к одной из сторон сделки, отметил, что подконтрольная «Северстали» структура Severstal Ventures инвестировала в фонд около $10 млн. Представитель фонда на вопросы «Ведомостей» пока не ответил.

Весь фонд Chrysalix RoboValley – $100 млн, инвестирует в искусственный интеллект, автоматизированные системы и робототехнику, говорится на сайте фонда. Фонд также работает в формате акселератора: собирает на своей площадке перспективные компании и предоставляет стартапам техническую и бизнес-экспертизу. Партнеры фонда – консалтинговая компания Accenture, нефтяная Shell и несколько профильных вузов Нидерландов.

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Комментарии
dpon1977
11:41 08.10.2018
Ну зачем со своей зарплаты? Входил в клуб "молодых реформаторов" (Чубайс, Авен и т.п.), которых в СССР начали готовить еще в 70-е годы в Вене. Потом когда Совок демонтировали, нужные активы передали по свистку. Что, думаете, Липухин там сам что-то решал? Ему позвонили, он сказал "так точно". И все.
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