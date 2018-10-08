«Северсталь» инвестирует в роботов

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Chrysalix Venture Capital с 2001 г. инвестирует в проекты энергоемких отраслей – нефтегазовые, химические, транспортные и металлургические CHRYSALIX

Подконтрольная Алексею Мордашову «Северсталь» вложила в первый раунд нидерландского фонда Chrysalix RoboValley, рассказал представитель российской компании. Сумму и условия сделки он назвать отказался. Но человек, близкий к одной из сторон сделки, отметил, что подконтрольная «Северстали» структура Severstal Ventures инвестировала в фонд около $10 млн. Представитель фонда на вопросы «Ведомостей» пока не ответил.

Весь фонд Chrysalix RoboValley – $100 млн, инвестирует в искусственный интеллект, автоматизированные системы и робототехнику, говорится на сайте фонда. Фонд также работает в формате акселератора: собирает на своей площадке перспективные компании и предоставляет стартапам техническую и бизнес-экспертизу. Партнеры фонда – консалтинговая компания Accenture, нефтяная Shell и несколько профильных вузов Нидерландов.