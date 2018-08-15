Российский бизнес заменяет людей роботами

Это сулит не только экономию, но и защиту от человеческого фактора

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Роботы позволят Альфа-банку избежать увеличения штата Максим Стулов / Ведомости

В 2018 г. Альфа-банк хочет заменить людей роботами в нескольких рутинных бизнес-процессах и сэкономить до 85 млн руб., рассказал «Ведомостям» представитель банка. По его словам, сейчас банк роботизировал семь операционных процессов, сумев сэкономить около 20 млн руб., а к концу года намерен нарастить число процессов до 30. До роботизации банк планировал нарастить операционный штат на 3,3%, но теперь надеется избежать увеличения.

Операторов множества внутренних бизнес-процессов банка можно заменить программными роботами без изменений и доработок существующих IT-систем, что обходится многократно дешевле. Робот выполняет те же действия, что и живой оператор, но круглосуточно и без ошибок, объясняет представитель банка. Такие технологии называются Robotic Process Automation (RPA), они позволяют заменить оператора программными средствами без вмешательства в работу существующих IT-систем. Робот «живет» на серверах, но если бы у него был монитор (а это дополнительная статья экономии), то на нем можно было бы видеть те же операции, что делает человек, рассказывает партнер EY Алексей Аммосов (именно эта консалтинговая компания внедряет в Альфа-банке технологию роботизации, уточнил представитель банка).