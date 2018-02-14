Мода на роботов-рекрутеров охватила крупные российские компании

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Варвара Гранкова

Компания «Ростелеком» решила набирать сотрудников с помощью робота Веры. По данным сайта госзакупок, сумма контракта с разработчиком робота Веры, компанией Stafory, – 4,4 млн руб. Контракт заключен после того, как технологию три месяца тестировали в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, рассказывает представитель «Ростелекома».

Вера провела свыше 5000 телефонных интервью с кандидатами на вакансии менеджеров по продажам, операторов контакт-центра, специалистов техподдержки, техников связи, электромонтеров и проч. «Ростелеком» распространит эту практику на всю Россию.

По оценкам Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), спрос на технологии автоматизированного подбора персонала в России составляет 16 млрд руб. в год, а удовлетворяется этот спрос примерно на 1 млрд руб. Об использовании роботов-рекрутеров заявили многие российские компании, в том числе X5 Retail Group, «Почта банк», «М.видео», Альфа-банк, «Вымпелком», МТС и др.

Суперсекретарь на телефоне

Робот может обзванивать тысячи претендентов на вакансию одновременно, а человек-рекрутер – по одному и кандидаты часто успевают найти работу в другой компании, прежде чем рекрутер им позвонит, говорит директор по управлению талантами «Ростелекома» Георгий Георгиев.

От робота Веры требуется, чтобы он совершал 40 000 звонков в сутки. По мнению Георгиева, основная выгода от Веры – ускорение найма и в отдельных случаях подбор с ее помощью занимает несколько дней, а не несколько недель, как с человеком-рекрутером. А вот финансовые выгоды в человеко-часах не очень существенны.

Процедура такова: робот подбирает подходящие резюме с сайтов вакансий, сотрудник «Ростелекома» просматривает собранный список и запускает автоматический обзвон кандидатов. Разговаривает с кандидатами тоже Вера – она распознает голосовые ответы претендентов и выделяет заинтересованных. Она также отвечает на простые вопросы кандидатов о будущей работе. После этого рекрутер «Ростелекома» просматривает получившийся список и выбирает кандидатов для видеоинтервью, которое опять проводит робот.

Вера вдесятеро быстрее, чем человек, выполняет предварительный просмотр резюме и совершает первичный звонок, рассказывает представитель PepsiCo. Вера помогла PepsiCo заполнить 10% вакансий, когда компании понадобилось в короткий срок нанять 200 человек в новый центр поддержки продаж в Воронеже. Однако оказать все услуги, нужные PepsiCo, Вера не смогла, сетует представитель компании: например, робот оказался не в состоянии принимать входящие звонки на территории всей страны по всем вакансиям.

Провести качественно весь цикл отбора без индивидуального интервью невозможно, объясняет Наталья Курантова, директор по работе с ключевыми клиентами Kelly Services CIS, робот заменяет рекрутеров, занятых простой работой. В единицу времени им надо совершить максимальное количество звонков. И человек тут не конкурент роботу, говорит эксперт. Но в России люди не привыкли разговаривать по телефону с роботом и часто, не дослушав, бросают трубку. Многие ассоциируют любую автоматическую запись голоса с рекламной акцией, объясняет она.

Долго настраивать

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