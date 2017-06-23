Как предприниматель из Санкт-Петербурга сделал робота для автоматизации массового рекрутинга

У Владимира Свешникова родилась идея сделать программу-робота, которая обзванивает кандидатов Евгений Разумный / Ведомости

«Добрый день, меня зовут Вера, я – робот, звоню по поводу работы». Услышав это в телефонной трубке, немногие прервут разговор. «Робот Вера» – сервис для подбора массового персонала, его придумал 27-летний предприниматель Владимир Свешников, основатель компании «Стафори».

Будущий предприниматель приехал в Санкт-Петербург в 2006 г. с Дальнего Востока. Получил диплом юриста в Финансово-экономическом университете и еще на четвертом курсе вместе со своим одногруппником Антоном Амосовым стал работать в компании «Смит Бридж», которая оформляла документы экспатам. Вскоре приятели поняли, что могут все делать сами. В 2009 г. они организовали компанию «Ферст стрит», которая занималась оформлением неквалифицированного персонала из СНГ. Позже они занялись аутсорсингом персонала, и к 2012 г. у них было два крупных клиента – сеть магазинов «Здоровый малыш» и «Дикси». Годовой оборот «Ферст стрит» составил 30 млн руб. в год, а в 2013 г. – 50 млн. Но вскоре Свешников понял, что не видит себя в аутсорсинге и хочет сделать технологический стартап.

Здравая идея

На «Бизнес ФМ» Свешников случайно услышал о компании «Толлентори» – интернет-площадке, или маркет-плейсе, на которой находят друг друга работодатели и рекрутеры, а она зарабатывает на комиссиях.