Роботы для доставки мелких грузов скоро появятся на улицах городов

Жители Потреро-Хилл, тихого жилого пригорода Сан-Франциско, выйдя на прогулку солнечным днем, уже не удивляются, если встречают на своей улице робота. Робот Scrappy имеет форму коробки около 1 м высотой, поставленной на четыре резиновых колеса, и оснащен множеством высокоточных сенсоров и камер. Он принадлежит местному стартапу Marble и вместе с другими роботами этой компании сейчас составляет для нее карту местных пешеходных зон. Пока роботов во время прогулок сопровождают менеджеры и сотрудники Marble, но в компании рассчитывают в течение ближайшего года получить подробную трехмерную карту всех пешеходных зон в Сан-Франциско и окрестностях, и тогда ее роботы смогут передвигаться по улицам самостоятельно, доставляя компаниям и частным лицам продукты из магазинов, еду из ресторанов, вещи из химчистки и лекарства из аптек.

Scrappy движется по местному парку, но большинство прохожих – как людей, так и собак – не обращают на скромного робота никакого внимания. Заинтригована только местная жительница Кэти Пициали, гуляющая с трехлетним внуком на детской площадке. «Мы никогда раньше не встречали настоящего робота», – говорит она.

В будущем очень немногие люди смогут сказать такое, полагает генеральный директор Marble Мэтт Делани. По его мнению, широкое использование роботов для доставки мелких грузов избавит улицы городов от большей части легковых автомобилей, грузовиков и фургонов. Города смогут расширить пешеходные зоны улиц, по которым будут передвигаться люди – многие в сопровождении собственных роботов, несущих вещи своих хозяев.

Эксперты все же полагают, что такие футуристические прогнозы реализуются не раньше, чем на Земле сменится целое поколение. Но Делани, как и многие другие разработчики роботов доставки по всему миру, уверен, что роботы на тротуарах станут привычной картиной в большинстве городов уже в ближайшем десятилетии. «Мы все видели подобное в фантастических фильмах, которые смотрели в детстве», – говорит сооснователь технологической компании Propelland из Сан-Франциско Сиддхарт Ванчинатан.