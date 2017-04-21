Предпринимательство
Статья опубликована в № 4307 от 21.04.2017 под заголовком: Научить машины видеть

Как американский предприниматель придумал «глаза» для беспилотного автомобиля

Устройство «видит» на дороге даже людей в темной одежде
Luminar привлекла финансирование на сумму $36 млн
Luminar привлекла финансирование на сумму $36 млн
Ben Margot / AP

Двадцатидвухлетний Остин Расселл основал компанию Luminar Technologies в 2012 г., когда ему было 17 лет. Он занялся разработкой новой версии лазерных оптических локаторов, так называемых лидаров, и пять лет держал свои работы в тайне. Новый продукт он обнародовал лишь недавно и заявил, что добился 50-кратного улучшения разрешения изображения по сравнению с существующими моделями.

Лидары – ключевой элемент самоуправляемых автомобилей. Они позволяют машине «видеть», что происходит вокруг, прокладывать курс и избегать препятствий. Именно эта технология послужила предметом для судебного разбирательства между Uber и принадлежащим Alphabet разработчиком беспилотных автомобилей Waymo.

Apple получила лицензию на тестирование беспилотных автомобилей на дорогах Калифорнии. Компания составит конкуренцию Uber, Tesla и Alphabet
Apple получила лицензию на тестирование беспилотных автомобилей в Калифорнии
Компания составит конкуренцию Uber, Tesla и Alphabet

Сейчас на рынке беспилотных автомобилей множество стартапов, крупных технологических компаний и автопроизводителей. При этом поставки лидаров очень скудные, и заказчикам иногда приходится ждать по несколько месяцев. Проблема и в том, что существующие технологии лидаров не позволяют машинам хорошо «видеть» сквозь дождь или снег и это препятствует широкому применению беспилотных автомобилей за пределами регионов с солнечным климатом, например Калифорнии.

На демонстрации в Сан-Франциско машины BMW и Tesla, оборудованные лидарами Luminar, успешно объезжали манекены, изображавшие детей, взрослых в темной одежде и даже небольшое стадо оленей. Однако Расселл отказался раскрыть, по какой цене он собирается продавать свои устройства. Он говорил только о преимуществах продукта, все компоненты которого, включая микропроцессоры, компания создала сама. Например, в производстве лазеров она использовала арсенид галлия-индия вместо кремния. Поскольку соединение стоит дорого, Luminar нашла способ получать его самостоятельно. «Мы все делаем сами – от микросхем до корпуса. Это позволило нам сильно снизить себестоимость», – заявил предприниматель.

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