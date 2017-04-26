Агропром

Британские ученые готовятся заменить трудовых мигрантов роботами после Brexit

Сельскохозяйственные роботы могут работать круглосуточно, без перерывов, и им не нужна виза
Thorvald уже может подвозить к сборщикам поддоны с кустами клубники, но вот научить роботов собирать ягоды ученые и инженеры смогут только лет через 10-20
Thorvald уже может подвозить к сборщикам поддоны с кустами клубники, но вот научить роботов собирать ягоды ученые и инженеры смогут только лет через 10-20
Saga Robotics

В скором будущем на фермах Великобритании могут появиться новые работники. Они смогут работать без перерывов и по ночам, а самое главное – им не понадобится виза. Одного такого работника недавно продемонстрировал фермерам и исследователям профессор Линкольнского университета Пол Йохан Фром — это сельскохозяйственный робот Thorvald. По мнению разработчиков, такие роботы должны компенсировать нехватку рабочих на фермах, которая еще больше усугубится после выхода Великобритании из Евросоюза. «Это наш главный мотивирующий фактор и предмет серьезного беспокойства», – говорит профессор Фром.

Робот Thorvald размещен на прямоугольной раме и передвигается на широких колесах, управляется джойстиком, как будто позаимствованным у игровой приставки. Thorvald уже освоил выполнение нескольких важных, хоть и очень простых задач: например, он может подвозить поддоны с кустами клубники к сборщикам-людям, избавляя их от необходимости ходить по огромным полям. По ночам робот может облучать растения ультрафиолетом для борьбы с грибковыми заболеваниями.

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