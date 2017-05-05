Как три студента из Перми создали робота-консультанта

Олег Кривокурцев увлекся роботами в 2013 г. на 5-м курсе Пермского государственного политехнического университета, где учился на инженера-конструктора. Втроем с одногруппником Максимом Утевым и Игорем Еремеевым, аспирантом электротехнического факультета, они сделали робота-снегоуборщика, рассказывает Кривокурцев. Они сняли его на видео и выложили ролик на YouTube. В результате робота приобрел покупатель из Чехии за $3000.

Во время университетского конкурса «Большая разведка» партнеры познакомились с пермским бизнес-ангелом Алексеем Южаковым, и эта встреча стала поворотной. Южаков предложил делать роботов для корпоративного применения – в качестве консультантов, промоутеров, экскурсоводов – и вложил 300 000 руб. Компания «Промобот» была создана в 2014 г., Южаков получил в ней долю в 50%, а Кривокурцев с двумя партнерами стали совладельцами.

Говорит и показывает

К октябрю 2013 г. был готов прототип. У изобретателей был выбор: сделать робот телеприсутствия (он оснащен видеокамерой и микрофоном, а оператор управляет им дистанционно через интернет или GPRS) или полностью автономную модель. По мнению Южакова, автономные роботы перспективнее: они дороже роботов телеприсутствия, но функциональнее и не нуждаются в операторе.