Менеджмент
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Лесли Хук
Карьера
Статья опубликована в № 4437 от 26.10.2017 под заголовком: Собеседование с роботом

Роботы скоро заменят людей-рекрутеров

А людям, чтобы не потерять место, придется осваивать новые навыки

Основанная Эйялом Граевски компания Mya Systems использует искусственный интеллект и чат-бота по имени Миа, чтобы помочь рекрутерам отобрать подходящих кандидатов на должности с почасовой оплатой.

«Когда кандидат откликается на вакансию, Миа представляется и начинает разговор с ним», – объясняет Граевски. Чтобы проверить, подходит ли кандидат, бот задает вопросы: «Можете ли вы работать по вечерам?», «Устраивает ли вас зарплата?», «Есть ли у вас опыт работы на вилочном погрузчике?», «Как скоро вы можете приступить к работе?» Если кандидат подходит, Миа назначит ему собеседование.

Подвергаться допросу компьютером может показаться унизительным, но это лучше, чем вообще не получить ответа на резюме, уверен Граевски, а в большинстве случаев бывает именно так.

Идея его компании возникла у Граевски, когда он искал работу после окончания университета. Он отправил резюме на 40 вакансий и получил только два ответа.

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