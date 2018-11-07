Минприроды грозит запретить экспорт древесины в Китай
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Китай как крупнейший потребитель российской древесины должен помочь России решить проблему лесовосстановления, в том числе из-за деятельности «черных лесорубов», заявил в среду, 7 ноября, министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.
«Я китайским коллегам сказал: давайте построим 10-20 семеноводческих комплексов на территории России за ваши деньги, – передал ТАСС слова министра во время выступления в Совете Федерации. – Вам нужен лес – восстанавливайте нам лес». «Если мы в ближайшее время не наведем порядок, в том числе со стороны Китая, мы закроем экспорт древесины в Китай полностью», – пригрозил министр. Но затем уже более осторожно добавил: «Я не говорю, что это нужно сделать, но, наверное, так придется поступить на какой-то период времени».
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отнеслась к идее скептически. «Мы ждем программу, межведомственную, какую угодно, жестких, серьезных мер. Поверьте: ни Китай, никто нам не поможет, если мы у себя внутри не наведем порядок», – сказала она.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}