Минприроды грозит запретить экспорт древесины в Китай

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Россия до сих пор никогда не запрещала экспорт древесины, комментирует гендиректор Lesprom Network Алексей Богатырев Юрий Смитюк / ИТАР-ТАСС

Китай как крупнейший потребитель российской древесины должен помочь России решить проблему лесовосстановления, в том числе из-за деятельности «черных лесорубов», заявил в среду, 7 ноября, министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.

«Я китайским коллегам сказал: давайте построим 10-20 семеноводческих комплексов на территории России за ваши деньги, – передал ТАСС слова министра во время выступления в Совете Федерации. – Вам нужен лес – восстанавливайте нам лес». «Если мы в ближайшее время не наведем порядок, в том числе со стороны Китая, мы закроем экспорт древесины в Китай полностью», – пригрозил министр. Но затем уже более осторожно добавил: «Я не говорю, что это нужно сделать, но, наверное, так придется поступить на какой-то период времени».

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отнеслась к идее скептически. «Мы ждем программу, межведомственную, какую угодно, жестких, серьезных мер. Поверьте: ни Китай, никто нам не поможет, если мы у себя внутри не наведем порядок», – сказала она.