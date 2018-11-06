Гендиректор Фонда развития Дальнего Востока: самая главная проблема – это люди

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Евгений Разумный / Ведомости

Фонд развития Дальнего Востока практически ровесник Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), создавался в 2011 г. Однако судьбы двух организаций сложились по-разному: РФПИ стал динамично развиваться, а дальневосточный фонд первые три года бездействовал. Было много противоречащих друг другу обстоятельств, объясняет его гендиректор Алексей Чекунков: правила, написанные для фонда, не позволяли ему инвестировать деньги; а ВЭБ, который и создавал фонд, был на грани краха. В 2013 г. президент Владимир Путин произнес знаменитую фразу про банк, назвав его «помойкой для плохих долгов».

Алексей Чекунков возглавил фонд в 2014 г. по приглашению вице-премьера и полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Ему поручили запустить полноценную работу фонда. «Мы должны были поддержать тех пионеров, которые поверили в новую политику на Дальнем Востоке», – говорит Чекунков. Фонд поддерживает инвесторов, предоставляя кредитное плечо в виде дешевых займов под 5% годовых. За четыре года фонд вложил в экономику Дальнего Востока около 38 млрд руб. в проекты общей стоимостью более 170 млрд руб.

– Сегодня развитием Дальнего Востока занимается множество структур. Есть Корпорация развития Дальнего Востока, Фонд развития Дальнего Востока, Министерство по развитию Дальнего Востока, правительственная комиссия. Какая миссия у вашего фонда?

Алексей Чекунков гендиректор Фонда развития Дальнего Востока Родился в 1980 г. в Минске. Окончил факультет международных экономических отношений МГИМО 2002 директор проектов в инвестиционной группе «Алроса» 2005 вице-президент компании Delta Private Equity (американо-российский инвестиционный фонд) 2006 управляющий директор в инвесткомпании «Объединенная золотая компания» (входила в А1, «Альфа-групп») 2009 руководил собственной инвестиционной компанией New Nations Capital 2011 директор, член правления Российского фонда прямых инвестиций 2014 генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона

– Дальний Восток России – это треть территории нашей страны и почти половина ее природных ресурсов. Он граничит с ключевыми странами Азии. Потенциал Дальнего Востока как раз заключается в интеграции с самыми крупными и динамичными рынками Восточной и Юго-Восточной Азии. Подобно тому как Канада стала очень развитой страной благодаря нацеленности экономики на рынки США. Но для реализации такого сценария одного министерства и четырех институтов развития недостаточно. Чтобы встроиться в азиатские цепочки добавленной стоимости, должны скоординированно сработать крупный бизнес и государство. Бизнес запускает проекты, а государство создает условия и инфраструктуру для обеспечения их конкурентоспособности. Созданная в последние 5 лет система – это фактически разведка боем. Наша задача – запустить механизмы роста. Правительство создает особые условия (такие как территории опережающего развития, ТОРы), корпорация строит бесплатную инфраструктуру для проектов, а фонд предоставляет льготный капитал.

– Кому предоставляете капитал, на каких условиях?

– Для инвесторов важно прямое финансовое участие государства в проектах, чтобы оно разделило риск и вместе с инвестором добивалось успеха. В последние три года мы выступаем таким финансовым партнером от государства. Фонд предоставляет дешевые длинные займы – под 5% годовых, самый длинный заем выдан на 23 года.

– Но ведь этих займов на всех не хватит?