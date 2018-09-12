Путин поручил создать национальную программу развития Дальнего Востока

Юрий Смитюк/ТАСС

Президент Владимир Путин поручит правительству создать национальную программу развития Дальнего Востока до 2025 г. с перспективой до 2035 г. Об этом он объявил на Восточном экономическом форуме. «Программа должна объединить, интегрировать мероприятия наших национальных проектов и госпрограмм, долгосрочные отраслевые планы ведомств и инфраструктурных компаний, стратегии развития всех дальневосточных регионов», – сказал президент. Программа будет содержать комплексную стратегию развития всех дальневосточных регионов и предусматривать конкретные измеримые экономические показатели, отметил Путин. Подготовленный правительством документ будет утвержден президентским указом.

Дальневосточные соседи России демонстрируют значительные экономические темпы роста, потому экономика российского Дальнего Востока в перспективе должна развиваться опережающими темпами – около 6% в год, подчеркнул Путин. Правительству необходимо будет обеспечить в регионе опережающую динамику в социально важных сферах, таких как жилье, ЖКХ, транспортная доступность, здравоохранение, образование, культура и спорт, перечислил президент. Путин считает правильным, чтобы российские госкомпании «Роснефть», «Газпром», госкорпорации «Роскосмос» и «Росатом», авиапредприятия размещали на острове Русский свои инжиниринговые подразделения и центры разработок. «Прошу правительство и руководство компаний рассматривать это как прямое поручение», – указал Путин.

По замыслу Путина, Дальний Восток должен стать пространством будущего, мечты и творчества. Для этого планируется снимать регуляторные барьеры, в частности наделить остров Русский специальным статусом, который позволит любому исследовательскому коллективу получить все условия для запуска стартапов и инновационных проектов. Также в рамках программы цифровизации экономики Путин предложил создать на острове Русский центр цифрового развития по таким направлениям, как разработка программного обеспечения, технологий хранения и передачи больших данных, а также кибербезопасности.

В результате Дальний Восток должен стать мощным экономическим индустриальным центром с большим потенциалом, заключил Путин. Он отметил, что масштабная модернизация БАМа, «Транссиба», портов и Северного морского пути усилит связанность Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и Европы, а для самих дальневосточных регионов современная транспортная и экспортная инфраструктура станет каркасом для создания новых производств и рабочих мест. Экономической интеграции будет способствовать дальнейшее развитие льготных режимов и облегчение таможенных и других контрольных мероприятий на границе, указал Путин. Он также предложил подумать, как стимулировать российских экспортеров направлять часть доходов в эффективные экономические и социальные проекты на Дальнем Востоке.

Дальний Восток демонстрирует позитивную инвестиционную динамику, и дальнейший приток средств будет усиливаться за счет развития в регионе китайских, южнокорейских, японских и проектов других стран АТР в энергетике, сельском хозяйстве, инфраструктуре и других сферах, отметил Путин. Он предложил Китаю и Южной Корее проработать устранение барьеров в торговле продовольствием, а также обратил внимание на возможность развития совместных проектов Южной Кореи и КНДР при условии нормализации обстановки на Корейском полуострове.

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