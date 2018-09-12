Почему военные учения — плохой сосед экономическому форуму

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Восточный экономический форум во Владивостоке совпал по времени (и отчасти даже по месту) с крупнейшими с советских времен учениями российской армии. Проведение таких учений на востоке страны вызвано ограничениями их масштаба в европейской части России, однако их сочетание с крупным внешнеэкономическим форумом выглядит двусмысленно – как неочевидный способ воздействия на несговорчивых торговых партнеров.

Российское Минобороны объявило во вторник о начале крупнейших с 1981 г. учений Вооруженных сил на территории Восточного военного округа. В них примут участие более 300 000 военнослужащих, 36 000 единиц бронированной и транспортной техники, 1000 самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, 80 кораблей. Боевые задачи будут отрабатываться на 10 полигонах, причем на полигоне Цугол в Забайкалье проведут совместные маневры с китайскими военными. Крупные учения российская армия проводит ежегодно, попеременно в разных регионах: в этом году настала очередь Дальнего Востока и Забайкалья.