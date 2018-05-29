От редакции
Статья опубликована в № 4576 от 29.05.2018 под заголовком: Защита от России

Сколько стоит защита от России

Страны-соседи наращивают целевые оборонные расходы
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Стремление Польши разместить на своей территории значительные силы армии США, оплатив пребывание американского соединения, – плохой сигнал, подтверждающий рост взаимного недоверия между Европой, особенно странами бывшего соцлагеря, и Россией. Появление в Польше одной дивизии не способно радикально изменить баланс сил в регионе, однако может стимулировать дальнейшее обострение военно-политического противостояния России с Западом.

О планах предложить США разместить на территории Польши дивизию американской армии сообщило в воскресенье польское издание Onet, ссылаясь на оказавшийся в его распоряжении документ министерства обороны (его подлинность уже подтвердили польские военные). Как следует из текста документа, Польша готова вложить в инфраструктуру базы $1,5–2 млрд. Необходимость дислокации мощного американского соединения, полагают авторы документа, обусловлена «агрессивными» попытками России разрушить созданную в последние десятилетия структуру европейской безопасности.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике