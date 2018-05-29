Сколько стоит защита от России
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Стремление Польши разместить на своей территории значительные силы армии США, оплатив пребывание американского соединения, – плохой сигнал, подтверждающий рост взаимного недоверия между Европой, особенно странами бывшего соцлагеря, и Россией. Появление в Польше одной дивизии не способно радикально изменить баланс сил в регионе, однако может стимулировать дальнейшее обострение военно-политического противостояния России с Западом.
О планах предложить США разместить на территории Польши дивизию американской армии сообщило в воскресенье польское издание Onet, ссылаясь на оказавшийся в его распоряжении документ министерства обороны (его подлинность уже подтвердили польские военные). Как следует из текста документа, Польша готова вложить в инфраструктуру базы $1,5–2 млрд. Необходимость дислокации мощного американского соединения, полагают авторы документа, обусловлена «агрессивными» попытками России разрушить созданную в последние десятилетия структуру европейской безопасности.
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