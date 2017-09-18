Маневры на нервах

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Острая реакция прибалтийских стран и НАТО на российско-белорусские военные учения «Запад-2017» отражает глубину кризиса доверия между Россией с ее партнерами и соседями – европейскими странами.

Первый этап начатых в четверг совместных российско-белорусских учений (проходят в третий раз) завершился, сообщил в ночь на воскресенье руководитель учений в Белоруссии от российской стороны генерал-полковник Сергей Истраков. К маневрам в приграничных Псковской, Ленинградской и Калининградской областях и на территории Белоруссии были привлечены, по официальным данным, 12 700 военнослужащих, около 70 самолетов и вертолетов, порядка 250 танков, до 200 орудий и минометов и 10 кораблей.

Несмотря на официальные заверения Москвы о сугубо оборонительном характере маневров (по легенде учений, отрабатываются задачи по борьбе с условными, не имеющими отношения к региону экстремистами и террористами), они вызвали нервозность в НАТО и соседних с Россией и Белоруссией Польше, Украине и странах Балтии. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в четверг в интервью «РИА Новости», что Россия в последние годы скрывает масштабы своей военной активности, в частности, занижает численность участвующих в маневрах войск, чтобы не приглашать иностранных наблюдателей. Прибалтийские государства и Польша опасаются, что они повышают вероятность российского вторжения.

Такая реакция на учения неудивительна, считает директор Центра АСТ Руслан Пухов. Любые учения – это повод для беспокойства, что под их видом потенциальный противник перебрасывает войска, тем более что до сих пор Россия была весьма пассивна в этом регионе.

В Брюсселе помнят, что переброску российских войск в Крым в марте 2014 г. провели под видом внезапной проверки боевой готовности.

Сценарий учений не соответствует задействованным силам и численности техники, отмечает президент Института стратегических оценок Александр Коновалов: странно, что для борьбы с террористами применяются массированные удары с воздуха с привлечением дальних бомбардировщиков Ту-22М3 (их используют, например, для ударов в Сирии) и 250 танков.

Реакция Запада отражает растущий после 2014 г. дефицит доверия в отношениях с Россией, отмечает эксперт по международной политике Владимир Фролов. Нервозность отчасти могла быть купирована присутствием наблюдателей, которых полагается приглашать на масштабные учения по условиям Венского документа 2011 г., а их отсутствие, наоборот, усугубляет подозрения, что Москва что-то скрывает.

Вопреки ожиданиям встреча главкомов России и Белоруссии во время учений не состоится, несмотря на отправленное Минском приглашение Владимиру Путину. Российский президент посетит в понедельник учения на Лужском полигоне в Ленинградской области – это самая удаленная от Белоруссии локация маневров. Раздельное наблюдение за учениями – это не признак конфликта, но демонстрация Западу наличия у Белоруссии собственного голоса в военных вопросах, полагает Фролов.