Си Цзиньпин поручил срочно согласовать поставки газа из России по западному маршруту

Е. Разумный / Ведомости

Председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом России Владимиром Путиным поручил подчиненным в кратчайшие сроки согласовать поставки российского газа в Китай по западному маршруту. Об этом сегодня на Восточном экономическом форуме сообщил министр энергетики России Александр Новак. «Вчера на переговорах председатель КНР Си Цзиньпин поставил задачу в кратчайшие сроки заняться согласованием контракта по поставкам газа по западному маршруту... Осталось немного договориться — это порядка 30 млрд кубометров», — сказал министр.

Зампред правления «Газпрома» Александр Медведев сказал, что концерн завершает переговоры о поставках газа по западному маршруту, скоро станут известны и сроки начала поставок.

У «Газпрома» уже есть контракт с китайской CNPC, под который уже почти построен восточный маршрут — газопровод «Сила Сибири». Он предусматривает поставки до 38 млрд куб. м в год с началом поставок в декабре 2019 г. На проектную мощность трубопровод может выйти в середине 2020-х гг.

Строительство маршрута в Китай через Алтай — одна из немногих возможностей для «Газпрома» увеличить экспорт газа. Западный маршрут, известный также как «Сила Сибири – 2» или «Алтай», — проект газопровода протяженностью около 2600 км. Он должен соединить месторождения Западной Сибири с северо-западом Китая.

Впервые о возможности поставок газа в Китай западным маршрутом Путин заявил еще в 2006 г. во время визита в Китай. Но рамочное соглашение было подписано только в ноябре 2014 г., а соглашение об условиях поставок по западному маршруту «Газпром» и CNPC подписали в 2015 году в присутствии Путина и Си Цзиньпина. Предполагалось, что «Газпром» будет поставлять по трубопроводу до 30 млрд куб. м газа в год сроком на 30 лет.