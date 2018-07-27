Мнения / Детали / Цитата недели
Статья опубликована в № 4618 от 27.07.2018 под заголовком: Цитата недели

Кто мечтает построить мост на Сахалин

Жителям острова нужнее менее пафосная инфраструктура — дороги, детсады, заводы
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Это давняя мечта тех, кто живет на Сахалине
Владимир Путин, президент России

К гадалке можешь не ходить, а мост на Сахалин построят, преду­преждал еще весной человек, отработавший на разных политических должностях.

Владимир Путин в роли человека, который очень хочет исполнить чужую мечту – построить мост на Сахалин (но при этом еще и крепкий хозяйственник, деньги налево и направо не тратит, решение примет только после оценки «экономики» проекта), – выглядит и впрямь хорошо. Добрый, справедливый правитель.

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