Статья опубликована в № 4618 от 27.07.2018 под заголовком: Цитата недели
Кто мечтает построить мост на Сахалин
Жителям острова нужнее менее пафосная инфраструктура — дороги, детсады, заводы
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Это давняя мечта тех, кто живет на Сахалине
Владимир Путин, президент России
К гадалке можешь не ходить, а мост на Сахалин построят, предупреждал еще весной человек, отработавший на разных политических должностях.
Владимир Путин в роли человека, который очень хочет исполнить чужую мечту – построить мост на Сахалин (но при этом еще и крепкий хозяйственник, деньги налево и направо не тратит, решение примет только после оценки «экономики» проекта), – выглядит и впрямь хорошо. Добрый, справедливый правитель.
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