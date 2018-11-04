Бурятия и Забайкалье вошли в Дальневосточный федеральный округ

В Сибирском федеральном округе теперь десять регионов, в Дальневосточный, помимо Бурятии и Забайкалья, входят девять регионов Евгений Разумный / Ведомости

Президент Владимир Путин подписал указ о переводе Республики Бурятии и Забайкальского края из Сибирского в Дальневосточный федеральный округ (ДФО). Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов. Президент дал правительству три месяца на то, чтобы привести свои акты в соответствие с этим указом.

В Сибирском федеральном округе теперь десять регионов — республики Алтай, Тыва, Хакасия, Алтайский и Красноярский края, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская области.

В Дальневосточный федеральный округ, помимо Бурятии и Забайкалья, входят девять регионов — Якутия, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, Магаданская, Сахалинская области, а также Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ.

Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов положительно оценил перевод региона в ДФО. Осипов, который ранее занимал должность замминистра по развитию Дальнего Востока, рассказал, что на встрече с президентом поднимал вопрос о распространении на Забайкалье дальневосточных преференций. По его мнению, это справедливо, потому что у края есть проблемы, схожие с проблемами регионов ДФО. «Рад такому быстрому решению президента», — сказал Осипов «РИА Новости».

«Территории опережающего развития, свободный порт, строительство социальной инфраструктуры, бесплатное предоставление дальневосточного гектара, — перечислил Осипов льготы, которые будут действовать в регионе после перевода в ДФО. Теперь край будет получать больше субсидий на авиаперелеты, благодаря льготам появится возможность создавать больше рабочих мест, продолжил Осипов.

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что вхождение в ДФО даст республике дополнительные возможности. Среди преимуществ он назвал поддержку в экономической и социальной сферах, стимулирование инвестпроектов, поддержку Фонда развития Дальнего Востока. Кроме того, в ДФО действуют выплаты при рождении третьего ребенка, отметил Цыденов.

Министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов со своей стороны пообещал сделать все для максимального развития Бурятии и Забайкалья в составе ДФО наравне с другими дальневосточными регионами.