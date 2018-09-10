Программа раздачи дальневосточной земли так и не стала массовой

За два года участки получили только 44 000 человек, в основном местные жители

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Большая часть дальневосточных гектаров выделяется под сельскохозяйственную деятельность Игорь Онучин / РИА Новости

С февраля 2017 г. любой гражданин России может получить в безвозмездное пользование на пять лет бесплатный гектар земли на Дальнем Востоке. Затем можно подать заявление о предоставлении земли в собственность или аренду на 49 лет. На этой земле можно заниматься любой законной деятельностью: построить себе жилье, создать фермерское хозяйство, открыть торговлю или отель. Раздавать земли чиновники решили ради того, чтобы вернуть людей на Дальний Восток: за последние 25 лет регион покинули почти 2 млн его жителей, говорил президент Владимир Путин.

На конец августа было зарегистрировано 122 000 заявлений от желающих участвовать в программе, следует из данных Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК). Но свободной земли еще 197 млн га: лимит исчерпать трудно, говорит представитель АРЧК. Отказов в выдаче почти нет, но получить землю удалось менее чем половине заявителей: выдано около 44 000 участков, еще 77 858 заявок находятся на рассмотрении. Главная претензия заявителей – несправедливая раздача земли в сотнях километров от столиц регионов.

Как получить гектар

Подать заявление на получение дальневосточного гектара можно лично, в МФЦ или онлайн, указав кадастровый номер земельного участка, если он есть, и его площадь. К заявке нужно приложить копию паспорта, документы, подтверждающие права представителя, а также схему размещения земельного участка, если его предстоит образовать. Оформить можно не более 1 га (можно меньше) на каждого гражданина РФ, включая несовершеннолетних детей с рождения. Участок должен быть доступен в электронной системе. Нормативный срок рассмотрения заявки – 45 рабочих дней. Плюс 30 дней дается на подписание гражданином проекта договора.