Экономика / Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4650 от 11.09.2018 под заголовком: Гектары робинзонов

Программа раздачи дальневосточной земли так и не стала массовой

За два года участки получили только 44 000 человек, в основном местные жители
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

С февраля 2017 г. любой гражданин России может получить в безвозмездное пользование на пять лет бесплатный гектар земли на Дальнем Востоке. Затем можно подать заявление о предоставлении земли в собственность или аренду на 49 лет. На этой земле можно заниматься любой законной деятельностью: построить себе жилье, создать фермерское хозяйство, открыть торговлю или отель. Раздавать земли чиновники решили ради того, чтобы вернуть людей на Дальний Восток: за последние 25 лет регион покинули почти 2 млн его жителей, говорил президент Владимир Путин.

На конец августа было зарегистрировано 122 000 заявлений от желающих участвовать в программе, следует из данных Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК). Но свободной земли еще 197 млн га: лимит исчерпать трудно, говорит представитель АРЧК. Отказов в выдаче почти нет, но получить землю удалось менее чем половине заявителей: выдано около 44 000 участков, еще 77 858 заявок находятся на рассмотрении. Главная претензия заявителей – несправедливая раздача земли в сотнях километров от столиц регионов.

Как получить гектар

Подать заявление на получение дальневосточного гектара можно лично, в МФЦ или онлайн, указав кадастровый номер земельного участка, если он есть, и его площадь. К заявке нужно приложить копию паспорта, документы, подтверждающие права представителя, а также схему размещения земельного участка, если его предстоит образовать. Оформить можно не более 1 га (можно меньше) на каждого гражданина РФ, включая несовершеннолетних детей с рождения. Участок должен быть доступен в электронной системе. Нормативный срок рассмотрения заявки – 45 рабочих дней. Плюс 30 дней дается на подписание гражданином проекта договора.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Если у вас есть подписка - вы можете продлить ее по этой акции. Мы добавим дополнительный период к вашей подписке, когда она закончится | 19 руб. за один месяц с «Автоплатежом» 590 руб. за следующий месяц.
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике