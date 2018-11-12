Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4694 от 13.11.2018 под заголовком: Бензин замерз до февраля

Цены на топливо не будут расти до февраля

Владельцы независимых АЗС условиями замораживания цен недовольны и готовы к забастовкам
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«Цены на топливо в настоящее время стабилизированы, – сказал на совещании у президента Владимира Путина зампред правительства Дмитрий Козак. – И они будут такими сохраняться с учетом инфляции до конца марта [2019 г.]». 7–10 ноября все нефтяные компании подписали соглашения с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и Минэнерго о сдерживании цен на топливо как на оптовом рынке, так и на заправках, сообщил Козак.

Впрочем, топливо в будущем году подорожает в любом случае, предупредил чиновник: произойдет это в связи с повышением НДС на 2 процентных пункта – с 18 до 20%. «Поэтому [со следующего года] на 1,7% цены на оптовом рынке на нефтепродукты вырастут, а с 1 февраля [цены будут расти] равными долями в пределах инфляции, которая предусмотрена законом о бюджете, помесячно», – предсказал Козак.

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Комментарии
zz-zz06
22:53 12.11.2018
Отличный расклад от козака. На нефтяном рынке начался медвежий тренд. Нефть от локальных максимумов уже упала на 20%. Но на цене бензина в России это естественно никак не скажется ( как и предыдущее падение нефти в район 30) потому что козак зафиксировал цену и уже доложил об этом всем нам и президенту. В итоге: козак - стабилизировал ситуацию с ценами на бензин , зарекомендовал себя как отличный "переговорщик", набрал очки в глазах президента. Производители бензина - получили отличную возможность продавать всем остальным бензин по максимальной в этом году цене + индексация на величину инфляции + ндс + снижение цен на нефть опять не отражается на цене бензина. Отличная новость для автовладельцев .
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