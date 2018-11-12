Цены на топливо не будут расти до февраля

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Цены на топливо в настоящее время стабилизированы NATALIA KOLESNIKOVA / AFP

«Цены на топливо в настоящее время стабилизированы, – сказал на совещании у президента Владимира Путина зампред правительства Дмитрий Козак. – И они будут такими сохраняться с учетом инфляции до конца марта [2019 г.]». 7–10 ноября все нефтяные компании подписали соглашения с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и Минэнерго о сдерживании цен на топливо как на оптовом рынке, так и на заправках, сообщил Козак.

Впрочем, топливо в будущем году подорожает в любом случае, предупредил чиновник: произойдет это в связи с повышением НДС на 2 процентных пункта – с 18 до 20%. «Поэтому [со следующего года] на 1,7% цены на оптовом рынке на нефтепродукты вырастут, а с 1 февраля [цены будут расти] равными долями в пределах инфляции, которая предусмотрена законом о бюджете, помесячно», – предсказал Козак.