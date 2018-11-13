Правительство решило увеличить энерготарифы на Дальнем Востоке

Евгений Разумный / Ведомости

Во вторник, 13 ноября, правительственная комиссия по вопросам развития электроэнергетики под председательством вице-премьера Дмитрия Козака приняла решение провести перерасчет средств, направляемых в 2019 г. на выравнивание тарифов на Дальнем Востоке и уточнить методику их расчета, рассказал «Ведомостям» представитель Козака.

С 2017 г. цены на электроэнергию для промышленности в Дальневосточном федеральном округ (ДФО) удерживаются на среднероссийском уровне (4,3 руб./кВт ч в 2018 г.). Разницу между установленным тарифом и стоимостью энергии генераторам компенсируют потребители Европейской части России, Урала и Сибири. Правительственная комиссия согласилась с расчетами Федеральной антимонопольной службы и решила увеличить в 2019 г. базовый тариф до 4,69 руб./кВт ч. Это увеличение обойдется промышленным потребителям в 37,1 млрд руб., сообщала ФАС. В 2018 г. дальневосточная надбавка оценивалась в 35 млрд руб. Рост тарифа приведет к снижению надбавок для Республики Саха более чем на 5 млрд руб., сказал представитель Козака со ссылкой на данные Минэнерго и ФАС.

Дальневосточная надбавка вырастет за счет роста фактической стоимости электроэнергии и вхождения в ДФО двух новых регионов — Забайкальского края и Республики Бурятия, которые также смогут рассчитывать на субсидирование, считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Потребителям ценовых зон поддержка Дальнего Востока будет стоить 1-2% в конечном тарифе, посчитал старший консультант Vygon Consulting Николай Посыпанко: «По нашим оценкам, дальневосточная надбавка в 2019 г. в среднем снизит тариф для бизнеса на Дальнем Востоке почти на 60%».

Механизм поддержки энергетики ДФО малоэффективен: он снижает цены для потребителей Дальнего Востока, но не устраняет исходную причину появления субсидий — генерации на «золотом» дизельном топливе в удаленных районах, считает он. Меры поддержки надо трансформировать: льготный тариф должен получить бизнес, готовый инвестировать в реальный сектор экономики ДФО – строительство энергоемких производств.

Представитель Минэнерго не ответил на запрос «Ведомостей». Представители ФАС и Минэкономразвития отказались от комментариев.