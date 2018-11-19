В России зафиксирован почти двукратный рост доли контрафактных сигарет

Доля нелегальных сигарет в России выросла почти в два раза с 4,5 до 8,4% Максим Стулов / Ведомости

Доля нелегальных сигарет в России выросла почти в два раза с 4,5 до 8,4%. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитического агентства Nielsen, проведенного по заказу крупнейших табачных компаний. Речь идет о контрабандной и контрафактной табачной продукции.

Аналитики Nielsen в июне – августе 2018 г. собрали на улицах 15 000 пустых пачек из-под сигарет в 89 городах России, а также 3157 пачек в 22 населенных пунктах поблизости от границы с Белоруссией, Украиной и Казахстаном (из них идет основной поток незаконной продукции). К нелегальной аналитики отнесли продукцию, с которой в России не заплачен акциз. Контрабандными сигаретами считается продукция, произведенная в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС, в него входят Белоруссия, Армения, Киргизия и Казахстан) и дальнего зарубежья, а также поступающая в Россию транзитом через страны ЕАЭС. К контрафактным сигаретам Nielsen отнесла продукцию небольших отечественных производителей без акцизных марок и с предположительно поддельными акцизными марками, продукция для магазинов беспошлинной торговли.

Количество нелегальной продукции увеличилось так сильно из-за роста притока дешевых сигарет из стран ЕАЭС, констатирует Nielsen. Они дешевле российских сигарет в 2–3 раза. Основным источником нелегальных сигарет остается Белоруссия, отмечают аналитики Nielsen: доля незаконно ввезенной в Россию продукции Гродненской табачной фабрики выросла на треть – до 2,05%. Продажи в России сигарет, предназначенных только для рынка Армении, увеличились в 2 раза.

Другая причина – стремительное распространение нелегальной продукции без акцизной марки или с подозрительной маркой. В последнем случае речь идет о сигаретах, на которых не указан ни адрес производства, ни наименование производителя. Доля сигарет с подозрительной маркой и из duty free выросла за год практически в 3 раза.

Приграничные регионы – лидеры по нелегальной продукции, отмечается в отчете: доля подделок и контрабанды в них увеличилась за год с 12 до 17,6%. Например, среди крупных городов один из лидеров – Ростов-на-Дону: там каждая третья выкуренная сигарета нелегальная, в Новокузнецке их доля – 21,5%, в Пензе и Омске – свыше 15%. В небольших городах ситуация еще хуже: например, в Рубцовске (Алтайский край) доля нелегальных сигарет – 58%, в Шахтах и Таганроге (Ростовская обл.) – 30%.

Самая низкая доля контрабанды и контрафакта – в городах-миллионниках (5,9% продаж), сказано в отчете Nielsen. Например, в Москве – 4,05% незаконных сигарет, в Санкт-Петербурге – 3,06%.

Всего три года назад доля нелегальных сигарет в России была меньше 1%, сейчас она приближается к 10%, напоминает руководитель British American Tobacco (BAT) в России по противодействию нелегальной торговле Максим Курганский. По его мнению, такая скорость – результат акцизной политики России в 2013–2017 гг., когда налоги на табак росли на 30–40% ежегодно.

Распространение нелегальной продукции принимает неконтролируемый характер, предупреждает Курганский. Единственный путь для решения проблемы – сделать борьбу с нелегальной торговлей государственным приоритетом и отказаться от дальнейшей индексации акцизов, ужесточив одновременно наказание за преступную деятельность, считает он.