«Норникель» увеличит производство благодаря буму на электромобили

Одним и ключевых пунктов новой стратегии «2025+» стало увеличение производства цветных металлов и металлов платиновой группы Андрей Гордеев / Ведомости

В Лондоне проходит день инвесторов «Норникеля» (34% принадлежит структурам Владимира Потанина). На нем компания раскрыла приоритеты на краткосрочную и долгосрочную перспективы.

Одним и ключевых пунктов новой стратегии «2025+» стало увеличение производства цветных металлов и металлов платиновой группы. Производство металлов вырастет на 5–8% в ближайшие годы, а к 2020 г. – уже на 12–15% от уровня 2017 г. После 2025 г. компания планирует увеличить производство цветных металлов на 15% и металлов платиновой группы – на 25%, рассказала компания инвесторам.

Это позволит «Норникелю» удовлетворить растущий спрос на никель, медь и палладий, вызванный структурными изменениями в автомобильной промышленности, – ростом производства электромобилей и батарей для них, снижением производства автомобилей с дизельным двигателем. В 2017 г. в мире было продано 1,148 млн электромобилей и их доля в общем объеме продаж не превысила 5%, приводила в своем недавнем исследовании данные Сибирская угольная энергетическая компания. К 2030 г. доля электромобилей составит уже 48%, или 52,3 млн шт., говорилось в исследовании.

Для достижения целей «Норникель» увеличит добычу на действующих рудниках Талнахского месторождения, завершит третий этап расширения Талнахской обогатительной фабрики и будет развивать «Южный кластер». На реализацию этих проектов компания может направить порядка $1,3–1,5 млрд, однако окончательное решение по инвестициям будет принято в 2019 г.

Всего в следующем году «Норникель» планирует направить на инвестиции $2,3 млрд. В 2020–2022 гг. инвестиции составят $2,3–2,6 млрд, включая также затраты на реализацию экологической программы. За четыре года, с 2019 по 2022 г., компания рассчитывает направить на капитальные затраты $10,5–11,5 млрд. Также «Норникель» изучает возможности участия в развитии нового месторождения металлов платиновой группы «Арктик палладий».