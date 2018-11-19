Производители мяса, молока и конфет бьют тревогу

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Компании предлагают разрешить выбросы с превышениями при наличии договора на дополнительную очистку сточных вод с водоканалами Андрей Перечицкий/ТАСС

С 2019 г. агропромышленные предприятия не смогут договариваться о повышенном содержании химических веществ в сточных водах для своих предприятий, а при повторном превышении норм выбросов будут обязаны разработать план их снижения – построить локальные очистные сооружения.

Против крупнейшие производители и отраслевые организации. Мера избыточна, а в отдельных случаях может привести к тому, что предприятия могут стать долгосрочно нерентабельными и не смогут развиваться, говорится в письме руководителей Союзмолока, Национальной мясной ассоциации, Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, Ассоциации предприятий кондитерской промышленности вице-премьеру Алексею Гордееву. Письмо направлено на проработку в департамент промышленности, говорит представитель Гордеева.