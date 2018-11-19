Бизнес / Агропром

Производители мяса, молока и конфет бьют тревогу

Новые нормы очистки воды угрожают их рентабельности и их производствам
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

С 2019 г. агропромышленные предприятия не смогут договариваться о повышенном содержании химических веществ в сточных водах для своих предприятий, а при повторном превышении норм выбросов будут обязаны разработать план их снижения – построить локальные очистные сооружения.

Против крупнейшие производители и отраслевые организации. Мера избыточна, а в отдельных случаях может привести к тому, что предприятия могут стать долгосрочно нерентабельными и не смогут развиваться, говорится в письме руководителей Союзмолока, Национальной мясной ассоциации, Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, Ассоциации предприятий кондитерской промышленности вице-премьеру Алексею Гордееву. Письмо направлено на проработку в департамент промышленности, говорит представитель Гордеева.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике