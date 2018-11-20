Крупная региональная авиакомпания пересаживается на SSJ100 (на фото тренажер самолета) Максим Стулов / Ведомости

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) поставит авиакомпании «Руслайн» в операционный лизинг на 12 лет два самолета SSJ100. Соглашение об этом на форуме «Транспорт России» подписали генеральные директора ГТЛК и «Руслайна» Сергей Храмагин и Александр Городилов.

«Руслайн» – один из крупнейших операторов региональных самолетов в России. В парке у него 15 реактивных судов Bombardier CRJ 100/200 ER/LR вместимостью по 50 кресел. Больше региональный флот только у S7 – 17 Embraer E 170. «Руслайн» базируется в аэропорту «Внуково».

ГТЛК поставляет SSJ100 в рублевый лизинг российским авиакомпаниям, в 2015–2017 гг. поставила 36 судов, в этом году получила из бюджета 9,8 млрд руб. на закупку еще восьми самолетов SSJ100. «Руслайн» получит суда из новой партии.

Также подписано соглашение с авиакомпанией «Алроса» (принадлежит одноименному производителю алмазов) – она тоже получит два SSJ100. «Алроса» базируется в Якутии, в парке у нее в основном российские самолеты Ту, Ан и Ил.

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