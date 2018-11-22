Китайские интернет-ритейлеры сняли с продажи товары от Dolce & Gabbana

Китайские интернет-ритейлеры сняли с продажи аксессуары и вещи итальянского модного дома Dolce & Gabbana Arnd Wiegmann / REUTERS

Крупнейшие китайские интернет-ритейлеры сняли с продажи аксессуары и вещи итальянского модного дома Dolce & Gabbana. В настоящий момент, на сайтах Taobao, Tmall, Jingdong Mall и Suning Tesco поиск по запросу Dolce & Gabbana выдает ответ: «ничего не обнаружено».

Накануне Dolce & Gabbana отменила шоу (см. врез) в Шанхае после скандала, который разгорелся в Китае из-за рекламных роликов модного дома в интернете. На них женщина азиатской внешности, одетая в платье из последней коллекции модного бренда, пытается палочками съесть традиционную итальянскую еду: спагетти, пиццу и канноли. Мужской голос за кадром учит модель, как правильно использовать палочки. Ролики вызвали волну негодования: пользователей оскорбило стереотипное изображение китайских людей. Как пишет Reuters, набрав 120 млн просмотров, эта тема стала самой популярной в сервисе микроблогов Weibo, где число пользователей превышает полмиллиарда человек. Пользователи сервиса обвинили Dolce & Gabbana в расизме и сексизме и стали требовать удалить ролики. В интернете набирает популярность хештег #BoycottDolce. С Weibo реклама исчезла в течение суток, но до сих пор доступна в Instagram и на YouTube.

The great show Шоу должно было стать событием в мире моды. Как сообщает fashionnetwork.com, шоу в экспоцентре в квартале Пудун в Шанхае модный дом хотел показать симбиоз модного показа и спектакля на стыке моды, танцев, музыки и технологий. Представители модного дома ранее заявляли, что «это будет крупнейшее мероприятие подобного рода, организованное в стране в этом году»

Ситуацию усугубили комментарии авторства якобы самого дизайнера и совладельца модного дома Стефано Габбана. На своей странице в Instagram он крайне унизительно отзывался о китайцах и стране в целом, назвав их «вонючей мафией». После обрушившейся критики модельер был вынужден извиняться, добавив, что его страница в Instagram оказалась взломана. «Я люблю Китай и китайскую культуру. Прошу прощения, что так случилось», – написал Габбана.

В распространенном заявлении совладельцы модного дома Доменико Дольче и Стефано Габбана (есть в распоряжении Ведомостей) сетуют, что ситуация «им очень неприятна», а шоу должно было показать «их любовь и страсть к Китаю». Причины срыва показа дизайнеры комментировать не стали.

Поднебесная является одним из основных рынков Dolce & Gabbana: в Китае у модного дома есть 44 торговые точки, пишет fashionnetwork.com. Китайские покупатели являются мировыми лидерами в покупках товаров класса люкс – на них приходится больше трети глобальных трат на предметы роскоши. В 2018 г. мировой рынок товаров класса люкс вырос на 6% до 260 млрд евро, по данным американской Bain & Co и итальянской ассоциации производителей предметов роскоши Fondazione Altagamma.