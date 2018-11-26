Российский футбол вернулся к убыткам

Российскому футболу снова не удалось выйти в прибыль Евгений Разумный / Ведомости

Российскому футболу не удалось сохранить прибыль. 2017 год футбольные клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) закончили с убытком 1,7 млрд руб. против 3,2 млрд руб. прибыли годом ранее. Об этом говорится в исследовании экономики российского футбола PricewaterhouseCoopers (PwC). Выручка клубов сократилась на 10% до 56,8 млрд руб.

Прибыль 2016 г. оказалась исключением из правила — предыдущие годы были убыточными, например, 2015 год клубы РПЛ закончили с минусом в 9,4 млрд руб., 2014 год — 8 млрд, а 2013 год — 3,7 млрд.

Причина убытка в том, что клубы более чем вдвое сократили доходы, не связанные с футболом напрямую: с 17,3 млрд до 7,7 млрд руб., сказано в исследовании. Речь идет, например, о трансферной деятельности, сделках с недвижимостью и др. При этом общие расходы клубов, связанные в первую очередь с контрактными обязательствами, остаются стабильными.

В прошлом сезоне посещаемость матчей увеличилась почти на четверть, подсчитали аналитики PwC: теперь в среднем на каждую игру приходит 14 000 болельщиков. Это самый высокий показатель за последние 10 сезонов. Во многом этому способствовал ввод в эксплуатацию новых комфортабельных стадионов, а также рост интереса к футболу благодаря чемпионату мира 2018 г.

Доходы клубов РПЛ от билетов и матчевых мероприятий выросли в 1,5 раза до 4,4 млрд руб. Помимо роста посещаемости матчей этому способствовало и увеличение продаж билетов на матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Также растет доля онлайн-продаж билетов: почти половина абонементов (46%) и билетов (43%) покупаются в интернете. У 13 из 16 клубов есть программы лояльности для болельщиков, которые включают в том числе и скидки на билеты.

Кроме того, три четверти клубов планируют увеличить в ближайшие три сезона и продажи билетов в VIP-ложи. Пока на каждом стадионе в среднем их около 38. Повышение интереса к футболу и рост посещаемости матчей почти на четверть приводят к росту спроса и на премиальный билетный инвентарь, сказано в исследовании.

Тем не менее по-прежнему структура доходов клубов РПЛ отличается от структуры доходов европейских лиг. Это отмечали аналитики еще в предыдущем исследовании экономики футбола.

В среднем у европейских клубов на продажу прав на трансляцию матчей приходится около трети всех доходов – от 14,8 до 50,5% в зависимости от страны. В России их доля увеличилась на треть, но по-прежнему составляет лишь 4,6% от всех доходов. Эта сумма выросла на 18% до 2,6 млрд руб.

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