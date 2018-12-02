ГК «Медси» разработала новую стратегию развития

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Группа «Медси» хочет стать крупнейшей федеральной сетью частных клиник к 2023 г. Евгений Разумный / Ведомости

«Медси» к 2023 г. удвоит сеть клиник и станет федеральным медицинским оператором, рассказал «Ведомостям» председатель совета директоров группы компаний «Медси» (управляет сетью) Артем Сиразутдинов, такова ее новая стратегия. Клинико-диагностических и госпитальных центров будет 10, а традиционных клиник – более 60, рассказал Сиразутдинов, клиники будут и в базовом формате, т. е. только для взрослых (1500 кв. м), и в семейном – для взрослых и детей (3000–5000 кв. м).

Под управлением ГК «Медси», медицинского подразделения АФК «Система» (100%), сейчас 38 клиник в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Перми, а также служба скорой медицинской помощи, служба помощи на дому, реабилитационные центры. Ежегодно клиники «Медси», по ее данным, посещает около 8 млн человек. В 2017 г. «Медси» с выручкой 11,7 млрд руб., по данным журнала Forbes, была второй среди частных клиник страны.