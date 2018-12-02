Бизнес / Торговля и услуги

ГК «Медси» разработала новую стратегию развития

За пять лет – двукратный рост и миллиарды рублей инвестиций
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

«Медси» к 2023 г. удвоит сеть клиник и станет федеральным медицинским оператором, рассказал «Ведомостям» председатель совета директоров группы компаний «Медси» (управляет сетью) Артем Сиразутдинов, такова ее новая стратегия. Клинико-диагностических и госпитальных центров будет 10, а традиционных клиник – более 60, рассказал Сиразутдинов, клиники будут и в базовом формате, т. е. только для взрослых (1500 кв. м), и в семейном – для взрослых и детей (3000–5000 кв. м).

Под управлением ГК «Медси», медицинского подразделения АФК «Система» (100%), сейчас 38 клиник в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Перми, а также служба скорой медицинской помощи, служба помощи на дому, реабилитационные центры. Ежегодно клиники «Медси», по ее данным, посещает около 8 млн человек. В 2017 г. «Медси» с выручкой 11,7 млрд руб., по данным журнала Forbes, была второй среди частных клиник страны.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике