ГК «Медси» разработала новую стратегию развития
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
«Медси» к 2023 г. удвоит сеть клиник и станет федеральным медицинским оператором, рассказал «Ведомостям» председатель совета директоров группы компаний «Медси» (управляет сетью) Артем Сиразутдинов, такова ее новая стратегия. Клинико-диагностических и госпитальных центров будет 10, а традиционных клиник – более 60, рассказал Сиразутдинов, клиники будут и в базовом формате, т. е. только для взрослых (1500 кв. м), и в семейном – для взрослых и детей (3000–5000 кв. м).
Под управлением ГК «Медси», медицинского подразделения АФК «Система» (100%), сейчас 38 клиник в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Перми, а также служба скорой медицинской помощи, служба помощи на дому, реабилитационные центры. Ежегодно клиники «Медси», по ее данным, посещает около 8 млн человек. В 2017 г. «Медси» с выручкой 11,7 млрд руб., по данным журнала Forbes, была второй среди частных клиник страны.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}