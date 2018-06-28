Как московских врачей учат быть вежливыми с пациентами

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Варвара Гранкова

Еще полгода назад администрация Института скорой помощи им. Склифосовского практически каждый день получала жалобы от пациентов на работу сотрудников приемного отделения, вспоминает директор института Сергей Петриков. Люди поступают в стрессовом состоянии, к ним нужен особый подход, но и у врачей не всегда хватает терпения и навыков общения. По словам Петрикова, москвичи традиционно часто жалуются именно на приемные отделения больниц.

Неумение медицинского персонала общаться мешает работе больниц и увеличивает время, которое врачи тратят на одного пациента, говорит Петриков. Проблемой неэффективности обслуживания пациентов в московских больницах и поликлиниках заинтересовались и в мэрии. В марте Департамент здравоохранения Москвы направил в Склиф специалистов Центра корпоративного развития. Психологи и методологи общались с пациентами, следили за работой медиков, проводили психологические тесты сотрудников. И это помогло: за последние несколько месяцев от пациентов поступила лишь одна жалоба, говорит Петриков. Во время исследования медики узнали много нового о своих пациентах. Например, люди хотят, чтобы врачи называли им свои имя и фамилию и подробно рассказывали о плане лечения.

Программу решили продолжить. В сентябре этого года медики Склифа пройдут курсы врачебной этики и эффективного общения. На обучение отправят 200 медработников всех должностей: санитаров, медсестер, регистраторов, докторов и заведующих отделениями. Специалисты центра научат их вежливо и дружелюбно общаться с пациентами, простым языком объяснять диагнозы и программы лечения, расскажут о методиках активного слушания, говорит представитель департамента здравоохранения Москвы. Петриков надеется, что после курсов улучшится коммуникация и между персоналом, пациенты будут быстрее проходить все обследования.

В московских частных клиниках врачей уже давно учат клиентоориентированности. Например, в сети клиник «Медси» есть очные и дистанционные курсы вежливого общения для врачей и медсестер, рассказывает Денис Ельцов, директор центра поддержки пациентов сети. По его словам, «Медси» собирает и анализирует обращения пациентов и проводит исследования удовлетворенности клиентов. Сейчас компания собирается установить в регистратурах специальные планшеты для сбора отзывов. Эти отзывы влияют на зарплату сотрудников.