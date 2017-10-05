В Москве введен новый квалификационный экзамен для врачей

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Алексей Таранин

В конце сентября в Москве прошел добровольный экзамен для 30 первых соискателей статуса «Московский врач». Независимая экспертная комиссия оценивала медиков в три этапа. Сначала они сдавали клинический экзамен по своей специальности, включавший теоретическую и практическую части. Тест проходил в онлайновом режиме и длился 1 час. Результаты оценивала компьютерная программа. После экзамена выяснилось, что тесты заполнили правильно только 15 человек.

На второй части экзамена эксперты оценивали практические навыки специалистов и их умение работать в стрессовых ситуациях. Медиков попросили пройти в учебную виртуальную клинику, где они должны были отработать множество манипуляций, включая навыки сердечно-легочной реанимации, экстренной и неотложной медицинской помощи. Обстановка в «экзаменационной больнице» была максимально приближена к реальной – все манипуляции врачи проводили на манекенах и тренажерах, в точности повторявших медицинскую технику: электрокардиографы, дефибрилляторы. В отдельных случаях предлагалось оказать помощь пациентам, которых изображали специально подготовленные актеры. И, наконец, третий, заключительный, этап проверки знаний проводился по аналогии с экзаменом в высших учебных заведениях: медики тянули билеты, в которых были даны симптомы болезни, краткая характеристика пациента и задача медика – описать ход действий во время приема. Врач должен был ответить на вопросы: «Что спрашивать у пациента?», «Какие назначить анализы?», «С чего начать терапию?». По итогам экзамена член экспертной комиссии, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников сказал, что врачи, которые пришли сдавать его без должной подготовки, испытание не прошли.

Хорошая прибавка

99% российских врачей проходят раз в пять лет профессиональную сертификацию, говорит директор Центра развития здравоохранения и социальной сферы Московского университета управления при правительстве Москвы Константин Царанов. Но проект «Московский врач» призван выделить и стимулировать лучших, объясняет он. По его словам, не все регионы могут увеличить врачу зарплату, если он прошел сертификацию. В Москве такая возможность есть, и власти города хотят таким образом побудить врачей к изучению новых технологий, современных протоколов лечения и новых лекарств.